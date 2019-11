Detenido el ladrón que mató a una mujer a la que robó el bolso en Murcia

La Policía Nacional ha detenido al joven que presuntamente mató a una mujer al tirarla al suelo cuando le robó el bolso en una calle de Murcia este verano, confirman fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar el pasado mes de agosto, en una calle del barrio de Santa Eulalia, en la capital murciana, cerca de donde, el día antes, había sido hallada la mujer que sufrió una violación por parte de tres sujetos en Santa Rita.

La víctima caminaba por la calle en una jornada en la que muchos murcianos estaban de asueto, pasando los días del puente. En un momento dado, según explicaría luego una testigo que vio parte de lo ocurrido desde su balcón, un sujeto se aproximó a la viandante y, sin mediar palabra, se abalanzó sobre ella para quitarle el bolso. Lo consiguió, sin tener reparos alguno a la hora de agredirla. La tiró al suelo, con tan mala fortuna de que el golpe contra el asfalto la dejó malherida.

La testigo avisó a la Policía. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Nacional, que encontraron a la señora tirada en la calle. Aunque no presentaba heridas sangrantes, se encontraba semi inconsciente y no podía articular palabra. Rápidamente se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron a la víctima in situ para luego trasladarla al Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde, tras unos días ingresados, finalmente falleció.

Desde entonces, la Policía no ha dejado de buscar al responsable. Desde la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) nunca descuidaron el caso. Este viernes por la mañana, la Policía Nacional hacía públicas imágenes del sospechoso (y de otro individuo, colega suyo y también buscado por robos violentos) y pedía la colaboración ciudadana de toda la Región, especialmente de vecinos del municipio de Murcia, para dar con los dos varones. Las imágenes las captó una cámara de seguridad. En una de ellas se ve al principal acusado escondiendo bajo su propia ropa el que sería el bolso que acababa de robar a la mujer.

Cuando la Policía difundió las fotos, no hizo público el motivo por el que se buscaba a estas personas. Ni siquiera trascendió si eran delincuentes o testigos de un hecho violento.

Fue la colaboración ciudadana la que hizo posible el arresto de estos dos individuos. «Gracias a todos ustedes por colaborar en el trabajo policial y contribuir a nuestra labor de investigación. Su difusión a través de sus canales lo ha hecho posible», indicaron desde el Cuerpo Nacional de Policía.

Los dos sujetos permanecen en dependencias policiales, a la espera de ser puestos a disposición del Juzgado de Guardia. Al principal acusado se le imputa, además de un robo, un delito de homicidio imprudente.