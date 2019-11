390 toneladas de toallitas taponan cada año el alcantarillado de Murcia

Los murcianos no saben deshacerse de las toallitas. Así queda demostrado con las 390 toneladas de estos productos que la empresa Aguas de Murcia retira cada año de la red de saneamiento del municipio de Murcia y que supone un gran problema en la gestión de residuos, ya que llegan a taponar las alcantarillas.

Por ello, Aguas Murcia se une a la campaña lanzada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) bajo el nombre 'No alimentes al monstruo de las cloacas'. Se trata de una campaña de sensibilización en contra de la eliminación de las toallitas húmedas por el inodoro, lo que supone un problema ambiental y económico.



El concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro, ha visitado esta mañana el colector central del municipio para explicar los trabajos que se llevan a cabo para eliminar estos residuos.



La campaña pretende concienciar a los murcianos para que realicen un uso adecuado de los sistemas de saneamiento y explicar los productos que no son aptos para su desecho en el inodoro. Con ello se busca evitar las costosas obstrucciones que a nivel económico y ambiental provocan las toallitas en los hogares, las redes de alcantarillado, los equipos de bombeo y las estaciones depuradoras de aguas residuales.



La adhesión de Aguas de Murcia es fruto además del compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU dentro de la Agenda 2030. Uno de estos objetivos, en concreto el ODS 6 'Acceso agua y saneamiento', cuenta con metas específicas en esta materia.



De esta forma se quiere advertir que todas las toallitas y productos de higiene personal deben estar claramente etiquetados y ser desechados en la papelera o basura y recuerda a las empresas fabricantes de toallitas y productos de higiene personal el deber de proporcionar a los consumidores información clara y concisa sobre los métodos de desecho.



En el término municipal de Murcia se retiran al año casi 390.000 kilogramos de toallitas, con un coste de gestión para la ciudad de 600.000 euros. Estos productos provocan más de 770 atranques al año, y existe una estimación de la reducción de la vida útil de las bombas de aproximadamente el 50 por ciento.



No es la primera vez que Aguas de Murcia se compromete con este objetivo. Su campaña educativa 'Las 3P: Pipi, Popó, Papel', cuyo único objetivo era enseñar hábitos sostenibles con relación a los productos de higiene personal, llegó a más de 10.000 alumnos de diferentes centros educativos del municipio a lo largo del curso escolar 2018-2019.



El colector central, un gigantesco alcantarillado de la ciudad

El colector central del municipio fue inaugurado en el año 2000 y recoge las aguas residuales y pluviales del casco urbano de Murcia y las pedanías del noroeste (desde Javalí Nuevo hasta Cabezo de Torres), lo que supone 228.000 habitantes y un área de 50 kilómetros cuadrados, esto es, el área equivalente a 10.000 campos de fútbol, siendo el 60% de las aguas residuales generadas en Murcia, alrededor de 50.000 m3/día.



Anualmente mueve 22 hectómetros cúbicos, el equivalente a un trasvase completo y el volumen de su cántara es de 3.000 m3, esto es, aproximadamente 1 piscina olímpica



En las últimas lluvias recogió 600.000 metros cúbicos, 6 días del consumo de agua potable de la ciudad de Murcia. Por cada litro por metro cuadrado (l/m2) de lluvia caída en la ciudad, se recogen en este bombeo 16.000 m3 que equivalen a 6 piscinas olímpicas.



El bombeo está formado por 10 bombas de 175 kW de potencia. La potencia de cada bomba es equivalente a la potencia de un Jaguar XF o un BMW M3. Cada bomba evacúa 4.200 m3/hora, esto es, vaciaría una piscina olímpica en 35 minutos. Las bombas se encuentran a una profundidad de 14 metros, unos 5 pisos de profundidad.