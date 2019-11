Las "irregularidades" del PP con Urbamusa no enfrían el pacto de gobierno con Cs

El concejal de Fomento y primer teniente de alcalde, Mario Gómez, ha vuelto esta mañana a denunciar "irregularidades" en la adjudicación a dedo que el Ayuntamiento de Murcia ha realizado a Urbamusa del servicio de la ORA y ha avanzado que, pese a esta actuación y pese a haber recibido presiones y amenazas veladas que no ha concretado, no está en peligro el pacto de gobierno que llevó a revalidar la alcaldía de Murcia al popular José Ballesta. El mandatario municipal obtuvo en las elecciones de mayo pasado once concejales y consiguió el bastón de mando con el apoyo de los cuatro ediles de Cs, que entraron a formar parte del Gobierno local.

Gómez indicó que "no van a obligar a Cs a ser cómplices de irregularidades" e insisitó en que las cuentas de Urbamusa que han consultado revelan que no se cumple uno de los aspectos fundamentales de la ley de contratos del Estado. Según los naranjas, la urbanizadora municipal incumple la proporción de ingresos de trabajos encargados por parte de las administraciones que la legislación actual establece en el 80% de su facturación. Es decir, que solo el 20% de ingresos debe proceder de entidades privadas. Estos porcentajes son los que determinan si una empresa vinculada a las instituciones públicas puede considerarse "medio propio", lo que implica que las administraciones pueden hacerle encargos sin que medie concurso alguno de por medio.

"En las cuentas anuales de la empresa se concluye que en 2015 los contratos con la administración suponían el 10,92% y en las de 2016, el 69,36%. En el ejercicio de 2017 fue del 34,90%. Las del 2018 ni siquiera reflejan porcentajes", explicó el concejal de Fomento y líder de Cs en el municipio de Murcia, quien insistió en que no han venido a la política "a mantener chiringuitos de nada ni de nadie". En ese sentido, avanzó que se pueden revisar todas las "encomiendas" realizadas a Urbamusa en los últimos años, como los parkings disuasorios, el aparcamiento de Inacua y el de Santa Isabel, en las que tampoco se habría cumplido la legislación vigente.

Gómez ha puesto todas estas dudas encima de la mesa de los populares que, según afirma, no le han facilitado el expediente completo de la adjudicación de la ORA, que tras casi veinte años en manos de una empresa privada, ha sido remunicipalizada. El concejal ha explicado que sus colaboradores le están frenando "para sacar más cosas a la luz" y advirtió que "el sistema no me va a cambiar. Dudo que yo pueda cambiar el sistema". Sobre las repercusiones que sus denuncias de irregularidades pueden acarrear al pacto de gobierno suscrito en junio pasado, el primer teniente de alcalde afirmó que "el pacto durará lo que tenga que durar. No hay interés en romperlo. Me gusta trabajar con gente que quiere hacer las cosas bien con transparencia y rigurosidad en cumplimiento de la ley" y añadió que "nos tendremos que adaptar en el camino. Yo a aguantar y ellos a aguantarme a mí porque denunciaré lo que esté mal".

A ese respecto, ha señalado que esta misma mañana en junta de gobierno ha comentado las dudas que le suscitan los contratos menores, aunque no ha concretado cuáles y ha afirmado que "ese es otro capítulo. Se queda para la siguiente rueda de prensa".