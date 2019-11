El PP no encuentra militantes que den su apoyo a Ciudadanos en Beniaján

El Partido Popular sigue buscando militantes en Beniaján que quieran dar su apoyo al vocal de Ciudadanos en la pedanía y así poder cumplir el pacto al que han llegado las dos formaciones. Los cuatro vocales del PP en Beniaján han renunciado a dar su apoyo al representante de la formación naranja y así lo hicieron constar en la reunión que la junta de distrito del partido celebró en la noche del pasado lunes, tal y como adelantó LA OPINIÓN.

Sin embargo, nadie del pueblo está dispuesto a asumir esa responsabilidad y "mirar a la cara a sus vecinos al día siguiente". El tiempo se ha echado encima y esto ha llevado al Ayuntamiento de Murcia a suspender y retrasar la constitución de la junta municipal de Beniaján, prevista para las nueve de esta noche.

El que ha sido pedáneo de Beniaján desde 1995 y hasta este mismo año 2019, Francisco Hernández, ha renunciado a votar al único vocal de Ciudadanos en el pueblo para hacerlo presidente de la junta municipal, dimisión tras la cual el partido puso al frente del equipo del PP de la pedanía a José Francisco Nicolás, quien también ha manifestado su disconformidad con esta decisión.

Nicolás confirma a esta Redacción que "anoche recibimos el mail avisando que se desconvocaba la junta prevista para hoy" y aunque indica que en el aviso no se hace referencia al motivo, "nosotros sabemos que es porque no hay nadie del PP que quiera dar su apoyo a Ciudadanos, no encuentran a nadie, y consideramos que es una vergüenza entregar el bastón de alcalde a alguien que no ha sido elegido en las urnas".

En cuanto al tiempo que se puede alargar la constitución de la junta, ya que desde la Glorieta se quería dar por cerrado el capítulo de las pedanías esta misma semana, José Francisco informa de que "no hay fecha porque primero tienen que encontrar a los cuatro vocales que se presten a llevar a cabo el apoyo a Ciudadanos, nosotros no lo vamos a hacer porque queremos seguir mirando a nuestros vecinos a la cara".