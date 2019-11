Detenida por lesiones la joven que acuchilló a su violador en Cobatillas

Se la acusa de un delito de lesiones. La Benemérita ha detenido a la joven que acuchilló a un hombre en Cobatillas cuando la estaba violando, aseguró ella a los investigadores y a los sanitarios.

Los hechos tuvieron lugar el domingo de las elecciones, en una vivienda de la calle de la Cebada de la citada población, sobre las nueve y media de la mañana. La chica, de 23 años de edad, señaló luego a los investigadores que se encontraba en la casa y que el hombre la atacó y la agredió sexualmente, hasta que ella pudo agarrar un cuchillo y defenderse.

En el forcejeo, la víctima logró acuchillar al sujeto, aunque únicamente le alcanzó en la mano.

Al lugar se movilizaron agentes del Instituto Armado, que, al ver que el individuo, de 37 años, estaba sangrando abundantemente, pidieron la presencia de sanitarios. Estos se desplazaron en una ambulancia y vieron in situ al supuesto agresor, que no estaba grave: solo le dieron unos puntos en la mano, estaba consciente, su vida no corría ningún tipo de pelirgo y no precisó ser llevado a ningún centro hospitalario. Los agentes lo arrestaron en aquel momento.

Posteriormente, se procedió también a la detención de la joven, por lesionar al individuo.

Ella sostiene que lo acuchilló en defensa propia, porque él la violó. Él, en cambio, asegura que se trató de sexo consentido, pero que la joven reaccionó de esa manera porque fueron sorprendidos por un familiar de la pareja de ella. Siempre según el relato del presunto agresor sexual, fue entonces cuando la chica comenzó a gritar y a decir que él la estaba forzando.

La víctima, que fue llevada en ambulancia al Virgen de la Arrixaca, insiste en que el hombre la atacó contra su voluntad. Según la exploración a la que fue sometida, sí hubo penetración vaginal, apuntan fuentes cercanas al caso, que se está investigando como agresión sexual.

Tanto el hombre como la mujer se encuentran en estos momentos en libertad con cargos, a la espera de que lo sucedido se esclarezca en los tribunales.