Dimiten los cuatro vocales del PP en Beniaján para no hacer pedáneo al candidato de Cs

Los populares buscan sustitutos antes del jueves

Los acuerdos de despacho para repartirse la gestión de las pedanías de Murcia siguen levantando ampollas y, seis meses después de celebrarse las elecciones municipales, muchos de estos territorios siguen sin junta municipal a la espera de ver si los votos de unos y otros terminan sumando. Los últimos en rebelarse han sido los representantes del PP en la pedanía de Beniaján, donde los 'populares' volvieron a ser la fuerza más votada, pero donde el partido ha decidido hacer pedáneo al candidato de Ciudadanos.

Según los resultados de mayo, en esta pedanía el PP obtuvo 4 vocales, el PSOE 3, Ciudadanos 1 y Vox 1. Sin embargo, el expedáneo de Beniaján y presidente del PP en esta zona, Francisco Hernández, fue llamado por su partido hace veinte días a una reunión en la que se le comunicó que debía apartarse y no presentarse como candidato a presidir la junta municipal. Debía quedarse en un segundo plano y dar su voto al vocal de la formación naranja.

Hernández no está de acuerdo con estas órdenes y por ello ha presentado su renuncia, al igual que hicieron en la noche del lunes otros tres compañeros de partido en la pedanía durante la reunión de la junta de distrito del PP de Beniaján, en la que estuvo la vicepresidenta autonómica del PP, Maruja Pelegrín. El expedáneo explica a LA OPINIÓN que «hay que tener dignidad y no se puede vender la voluntad que los vecinos de Beniaján depositaron en las urnas. Ellos nos votaron a nosotros y sería una falta de respeto».

En este caso, recuerda que ha sido pedáneo de esta zona de la Costera Sur desde el año 1995 a 2019 y «pese a siete legislaturas ganadas y 39 años como militante en el PP, ahora me dicen que me aparte y que haga pedáneo a una persona que no es de Beniaján y cuyo partido sólo ha logrado un vocal».

Francisco Hernández indica que en la reunión del lunes hizo efectiva su renuncia, «como también hicieron mis compañeros Francisco Nicolás, Estefanía Micol y María Plaza», aunque «hace unos días ya me fui despidiendo de mis vecinos y de las asociaciones de la pedanía con las que más trato tenía por el trabajo diario, como son la Agrupación Musical, la del carnaval o la de ajedrez», entre otras.

Referente en la cordillera

El expedáneo del PP insiste en que «Beniaján es un referente en toda la cordillera y no se puede jugar con nosotros», al tiempo que asegura que «otra cosa sería que hubieran planteado un gobierno de coalición, entre dos partidos, como ha ocurrido en otras zonas. Pero no pueden pretender que quienes hemos ganado y tenemos cuatro representantes demos la presidencia de la junta municipal a quienes sólo tienen un vocal», como es el caso de Ciudadanos. Por ello, Hernández dice que «Ballesta tendrá que hacer su tongo y elegir a quienes quieran pasar por el aro y votar lo que ellos decidan».

Desde el PP no se pronuncian sobre lo ocurrido en Beniaján y sólo recuerdan que mañana jueves está convocada la constitución de cinco juntas municipales. A las ocho de la tarde está prevista la de Santo Ángel y Era Alta, mientras que a las nueve de la noche serán las de El Carmen, Barrio del Progreso y Beniaján.