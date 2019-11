Juan Antonio Díaz y Alberto Barbero, de Univiaja: "Organizamos viajes de fin de carrera, viajes a ferias y escapadas"

­

¿Cómo surgió su idea? ¿Qué motivos tenía para creer en ella y confiar en su viabilidad?

En 2016 un grupo de amigos nos fuimos de viaje de fin de carrera. Nos lo pasamos tan bien allí, que nos dimos cuenta de que no queríamos pasar nuestra vida encerrados en un despacho, interpretando informes contables ni desarrollando estrategias de marketing para otras empresas. Queríamos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Además, no había ninguna empresa como la nuestra en Murcia, pues nosotros tuvimos que contratar el viaje con una agencia de Barcelona.

¿En qué consiste su iniciativa?

Univiaja es una empresa por y para jóvenes. Fundamentalmente nos dedicamos a organizar viajes de fin de carrera y vendemos a toda España. Por otra parte, hemos ampliado nuestra oferta a escapadas de fin de semana y viajes a ferias para grupos de jóvenes murcianos.

Si ya se ha puesto en marcha, ¿qué resultados está obteniendo?

En 2017 constituimos la sociedad Univiaja con recursos propios y sin ningún tipo de ayudas, ni tan siquiera pudimos optar al programa de garantía juvenil. Estando obligados a ser autónomos societarios y pagar una cuota mayor al mínimo de cualquier autónomo. Afortunadamente, estamos teniendo una gran aceptación entre los universitarios españoles y esperamos finalizar el 2020 con una facturación de unos 2 millones de euros. El esfuerzo está dando resultados.

¿De qué forma ha contribuido 'Murcia Inicia' a hacerla realidad? Alojamiento, formación, concursos....

En 'Murcia Inicia' te brindan una serie de servicios como Alojamiento, suministros, formación y visibilidad para tu proyecto, que de otra manera, muy pocas empresas podrían permitirse en sus comienzos.

¿Hubiese sido posible sin su apoyo? ¿Cómo valora la labor de CIM-M?

Para los jóvenes como nosotros es estupendo poder disponer de espacios así que fomenten el emprendimiento en la sociedad y nos ayuden a llevar a cabo nuestras ideas.