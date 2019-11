El pacto de PP, Cs y Vox en pedanías se cobra nuevas dimisiones en Aljucer

El PSOE denuncia ante la Junta Electoral al vocal de Los Garres que votó en dos juntas.

Las dimisiones y los ceses por el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox para repartirse una docena de pedanías van más allá de la salida en bloque de los tres vocales del PP en Santo Ángel que se negaron a votar a Vox, tal y como ha adelantado LA OPINIÓN, y que obligó a aplazar el miércoles 'in extremis' la constitución de la junta municipal de esta pedanía. También se han registrado dimisiones y ceses entre los miembros de PP y Cs en Aljucer, donde la formación de Santiago Abascal se ha hecho con el bastón de mando para los próximos cuatro años pese a tener sólo un vocal.

En el caso de Aljucer, ha dimitido la que fuera portavoz del PP en el pueblo, Fina Sánchez, mientras que el partido cesó a su histórico vocal Diego Carrasco y Cs hizo lo mismo con su portavoz, Federico Blanco, según ha informado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano. Desde el PSOE se sospecha que todos los ceses y dimisiones tienen que ver con la oposición de esos vocales al pacto con Vox, ya que no están de acuerdo con que se les imponga desde el partido a quién votar.

La propia Fina Sánchez explica que se ha negado «a vender su pedanía al partido menos votado. No he cedido a estas exigencias por coherencia y por principios, por respeto a las personas que han votado al PP». Sánchez expone que ha dimitido porque cree que se tenía que haber «respetado» lo que en mayo salió de las urnas y «no lo que unas personas han querido en un despacho». A lo que añade que «me voy con mucha pena de mi partido, pero con la cabeza bien alta, sabiendo que no he traicionado a quienes creían en mí».

El portavoz socialista en el Ayuntamiento califica de «bochornoso» este «intercambio de cromos para constituir las juntas municipales» y considera que el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox «es el pacto de la vergüenza, impuesto con despotismo sin pensar en los ciudadanos».

El portavoz socialista en la Glorieta acusa al alcalde de Murcia, José Ballesta, y al primer teniente de alcalde y portavoz de la formación naranja, Mario Gómez, de «abrir las puertas del Ayuntamiento a la ultraderecha», por lo que dice sentirse «decepcionado»con quien fue rector de la Universidad de Murcia, consejero de la Comunidad Autónoma y, ahora, alcalde del séptimo municipio de España.

Ginés Serrano vota en 2 pedanías

El PSOE también hace referencia a la información publicada ayer sobre la votación doble que ha llevado a cabo el vocal del PP Ginés Serrano, por un lado en la constitución de la junta municipal de Los Garres (el jueves pasado) y también en la de la junta municipal de Aljucer (la noche de este miércoles). El portavoz socialista en el Ayuntamiento ha anunciado que han puesto este hecho en conocimiento de la Junta Electoral para que tome las medidas oportunas, además de haber registrado un escrito en el Ayuntamiento pidiendo explicaciones al PP, ya que los vocales de una pedanía tienen que estar empadronados en la misma o tener un vínculo con ella, cosa que no ocurre con Ginés Serrano en Los Garres, ya que está empadronado en Aljucer.

Esta Redacción ha preguntado al PP sobre esta situación en las pedanías y el partido se ha limitado a contestar que «todo el proceso es legal». En cuanto a los requisitos que deben cumplir los vocales de las juntas municipales para poder optar al cargo, indican que «pueden ser vocales a propuesta de los grupos políticos con representación municipal, los vecinos que siendo mayores de edad residan en el ámbito territorial de la junta o ejerzan su trabajo y mantengan una representación activa en la vida organizativa y asociativa del barrio o pedanía».