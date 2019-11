Las nuevas tendencias de la temporada Otoño-Invierno desfilan en el Casino de Murcia

Llega el otoño y el frío, y con él llega también el momento de cambiar lo que encontramos en nuestro armario. El Corte Inglés presenta el jueves 7 de noviembre a las ocho de la tarde en el Casino de Murcia las nuevas tendencias de sus colecciones de moda de este Otoño-Invierno dentro de la campaña "Empieza el otoño. Crea el tuyo".

El Corte Inglés presentará una colección para toda clase de gustos y estilos, pero sobre todo para mujeres únicas y con personalidad. Sobre la pasarela del Casino doce modelos mostrarán sesenta looks diferentes en los que se reflejan los distintos estilos que se pueden crear a partir de las propuestas de moda que hace el Corte Inglés para este Otoño-Invierno. La mujer clásica y elegante que busca prendas atemporales, femeninas y de calidad. La mujer contemporánea que es ante todo una mujer actual y activa, que valora la novedad en su vestuario, la comodidad y un toque muy personal. Y por último la mujer "Boho" caracterizada por un espíritu alegre, dinámica y expresiva, cuya elección se basa en un estilo lleno de movimiento e inspiración en las tendencias. Los tres tipos de mujer son representativos de tres estilos diferentes, pero con un amplio abanico de posibilidades y combinaciones entre sí.

Sólo El Corte Inglés da respuesta al estilo personal de cada mujer gracias a su amplia oferta de marcas propias como Woman Limited, Lloyd's o Tintoretto y las mejores firmas nacionales e internacionales.

En el desfile se podrán visualizar claramente las claves de la moda de este otoño-invierno: nuevas texturas y tonalidades; nuevos colores, estampados sofisticados, florales, tejidos de calidad, líneas cómodas y terciopelo.

Los colores de siempre, blanco, negro y camel tendrán también un protagonismo especial, así como el total look de piel, una de las tendencias más buscadas en esta época del año. Y como no, el vestido de fiesta con looks excepcionales con el que sorprender en todos los eventos.

Las marcas participantes en el desfile serán las siguientes:

Woman, Woman Limited, Sfera, Amichi, Amitié, Southern Cotton, Elogy, Tintoretto, Phase Eight, Reiss, Naf-Naf, Roberto Verino, Georges Rech, Escada, Molly Bracken, Caroll, Lola Casademunt, Michael Kors, Ted Baker, Armani, Liujo, Gerard Darel, Maximiliam