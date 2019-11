PSOE acusa a PP y Cs de "dar un golpe de estado al regalar seis pedanías de Murcia a Vox"

El Grupo Municipal Socialista está alarmado por el pacto "trifachito" que ya han firmado PP, Cs y Vox, "con nocturnidad y alevosía, saltándose la voluntad de los ciudadanos de este municipio", al entregar al "partido ultraderechista" seis juntas municipales: Santo Ángel, Aljucer, Guadalupe, Era Alta, San Pío y La Albatalía.

"Es un auténtico golpe de estado porque la voluntad de los casi 30.000 vecinos que residen en estos pueblos no era apoyar a la ultraderecha, ni siquiera a la derecha disfrazada, en todas estas pedanías, excepto Era Alta, ha ganado el PSOE y, como ya pasó cuando la segunda República, como no les han gustado los resultados que han dado las urnas los pervierten", ha declarado el portavoz socialista, José Antonio Serrano, quien ha recordado que el PSOE obtuvo 21 vocales frente a los 7 de Vox".

Ha afirmado que "los vecinos que democráticamente acudieron a votar el pasado el 26 de mayo se merecen que gobierne quienes ganaron por mayoría y no que se les imponga como alcalde pedáneo al último, y único, vocal que salió elegido y que representa a la ultraderecha", y ha advertido al alcalde Ballesta que "tras este movimiento tiránico ya no va a pasar a la historia por el Murcia Río, sino por abrirle la puerta de los gobiernos locales a un partido que se jacta de su xenofobia, machismo e intolerancia".

Serrano va a más y ha asegurado que "cuidado con permitir la gestión de esta formación en las instituciones, sobre todo en esta tierra donde sus habitantes siempre han destacado por su solidaridad y su generosidad".

El portavoz socialista ha apuntado que "los socialistas tenemos claro, desde hace incluso años, que al PP no le interesan las pedanías ni la población que allí reside, por eso no invierte ni da servicios, pero si alguien tenía alguna duda aquí tenemos la confirmación", y ha señalado que "lamento profundamente que todos estos vecinos y vecinas hayan sido intercambiados como si fueran cromos, como si su calidad de vida y sus derechos no les importara a este pacto de la vergüenza, ávido de poder, capaz de vender su alma al diablo".

Por ello, ha advertido de que "los vocales socialistas en todas las juntas municipales, que son mayoría, insisto, seguirán trabajando por sus vecinos y seguirán haciendo de barrera ante el fanatismo que representa esta ultraderecha".

Por último, el portavoz socialista lanza un aviso a los ciudadanos: "Estamos ante unas nuevas elecciones, y debemos ser contundentes y sobre todo debemos ser conscientes de que hay votos que servirán para aupar a la ultraderecha".