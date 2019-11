Atraca a punta de pistola una joyería de la Gran Vía de Murcia

El suceso tenía lugar cerca de las once de la mañana, hora a la que un individuo se introducía en la joyería ubicada en el número 3 de la Gran Vía de Murcia. El sujeto, a cara descubierta, se dirigía a los empleados del negocio, pistola en mano, y les amenazaba, confirman fuentes policiales.

Este hombre no llevaba ni guantes ni ocultaba su rostro bajo un pasamontañas.

Afortunadamente, no llegó a herir a nadie. Cuando se hizo con diversas joyas, cuyo valor no ha trascendido, cogió el arma (aún no se sabe si real o simulada) y salió del establecimiento.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, Cuerpo que se ha hecho cargo del caso. Ahora su labor pasa por revisar las cámaras de seguridad que hayan podido captar imágenes de este sujeto.