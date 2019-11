Ciudadanos pedirá la convocatoria urgente del consejo de URBAMUSA

Mario Gómez, de Ciudadanos, reclamará al Alcalde la convocatoria urgente del Consejo de URBAMUSA. En su opinión, "cuatro meses es tiempo más que suficiente para haber nombrado a los nuevos consejeros", máxime cuando "la gestión de esta empresa no se ajusta a las necesidades de nuestro Ayuntamiento".

"Actualmente, URBAMUSA no está fiscalizada y dirigida por un cargo de confianza designado a dedo del anterior gobierno. Entre su ejecutivo todavía se encuentran consejeros que no tienen capacidad de obrar por no ser concejales ni, posiblemente, tener relación alguna con la Comunidad ni con la actual corporación (socios de empresa pública), lo que permite al gerente no tener que dar explicaciones", ha expresado el Primer Teniente de Alcalde en un comunicado.

Aseguran haber detectado "ciertas anomalías" en la gestión de la empresa que "hay que corregir de forma urgente para que no le ocasione más problemas o inconvenientes, ni a los vecinos de Murcia ni a la administración".