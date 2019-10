El PSOE pide ayudas de hasta 200 euros al mes para los murcianos que vayan de Erasmus

El municipio de Murcia cuenta actualmente con 104.730 jóvenes de entre 15 y 35 años, distribuidos entre el centro de la ciudad y las 59 pedanías y 24 barrios de nuestro municipio.

Estos jóvenes representan el 24% de los murcianos y murcianas, una cantidad más que considerable. "Actualmente nuestros jóvenes se enfrentan a grandes retos y problemas como el paro, la precariedad laboral, las dificultades de emancipación o la escasez de oferta de ocio saludable", señalan desde el PSOE.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideran fundamental que la administración local sea un apoyo real del que los jóvenes puedan valerse para hacer frente a estos retos.

La concejala socialista, Carmen Fructuoso, denuncia que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia no está atendiendo sus obligaciones como debería. "Desoye las necesidades de nuestros jóvenes, no apuesta por ellos y los abandona no priorizando en sus problemas", protesta la edil.

Una de las actividades formativas más apreciadas por nuestros estudiantes es la movilidad internacional. El programa Erasmus ha sido un éxito académico y ciudadano. Para el curso 2019-2020 han solicitado esta beca 334 estudiantes, todos ellos empadronados en municipio.

"Sin embargo, sufre de una importante barrera: la económica. Cada año son muchos los estudiantes que tienen que renunciar a esta beca por no contar con recursos suficientes o tienen que elegir destinos con rentas menos elevadas, ¿y qué hace al respecto nuestro ayuntamiento?", pregunta la concejala.

"Como administración más cercana e inmediata a la ciudadanía, debería estar haciendo una apuesta firme por la internacionalización de nuestros jóvenes universitarios ofreciéndoles un apoyo económico extra", explica Fructuoso.

Por estas razones, la edil socialista insta al equipo de Gobierno a dotar de una ayuda que vaya de un mínimo de 50 euros y un máximo de 200 euros al mes según renta para estudiantes Erasmus y que, además, esta ayuda se aporte al principio. "Por otro lado, proponemos que se estudie la viabilidad de subvencionar otros programas de movilidad universitaria", añade.

Otro de los problemas a tener en cuenta en nuestro municipio es que solo contamos con tres centros juveniles: Puente Tocinos, El Palmar y Santa Maria de Gracia. "Tres centros para dar servicio al 24% de la población es obviamente una cantidad insuficiente", protesta la concejala.

"Los centros juveniles son espacios necesarios para ofrecer a nuestros jóvenes lugares con ofertas de ocio saludable. Son puntos de encuentro entre ellos en los que pueden desarrollar sus creatividades e inquietudes y no entendemos por qué el equipo de Gobierno del Ayuntamiento los está descuidando", demanda la concejala.

El Barrio del Carmen es la zona del municipio de Murcia donde más jóvenes residen, 4634 jóvenes entre 12 y 30 años en 2017, careciendo en la zona de un espacio joven. "Por este motivo creemos que es una zona ideal para habilitar un nuevo espacio joven. Contamos con el Cuartel de Artillería, situado en el Barrio del Carmen, un edificio que podría adecuarse perfectamente para dar este servicio a nuestros jóvenes.", finaliza Fructuoso.