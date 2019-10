La Consejería de Salud deja sin pediatra el consultorio de Patiño

Los vecinos de la pedanía murciana de Patiño no pensaban a principios del mes de julio, cuando se quedaron sin pediatra por los problemas de las sustituciones, como sucede cada verano, que esta pérdida iba a ser definitiva. La pediatra que se marchó hace unos meses desde el consultorio de Patiño al centro de salud Murcia Sur, en Ronda Sur, aún no ha regresado a su puesto y no lo hará, según ha confirmado a LA OPINIÓN la propia Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma.

La Administración sanitaria ha decidido que el traslado de la pediatra sea definitivo y con esta medida los vecinos de Patiño pierden la atención directa a niños en el pueblo, por lo que los menores de esa zona tendrán que ser atendidos por su pediatra en el centro de Ronda Sur (como sucede desde el pasado verano), a unos dos kilómetros del consultorio al que han pertenecido hasta ahora.

Sin embargo, esta decisión de Salud aún no ha sido trasladada a los afectados y usuarios ni tampoco a los profesionales del centro, quienes ayer mostraron su malestar a esta Redacción, inquietos porque «aún no nos han dicho qué va a pasar con nuestra compañera, ni a ella misma le han comunicado todavía que no va a regresar a Patiño». Esta situación hace que no sepan muy bien qué contestar cuando los padres preguntan en el consultorio cuándo se incorporará de nuevo su pediatra al centro.

Algunos de los padres afirman haberse interesado por cuándo se va a resolver esta situación. «Nos dijeron que el 1 de octubre volvería la pediatra a Patiño, pero ya estamos terminando el mes y no nos dicen nada», explica uno de ellos. Por ello han iniciado una recogida de firmas con la que exigir que la pediatra vuelva a Patiño y no les dejen sin asistencia a menores en el pueblo. La iniciativa ya cuenta con más de 600 firmas.

Tras ser preguntados por el cambio, fuentes de la Consejería de Salud señalan que el objetivo «es mejorar la asistencia sanitaria a todos los pacientes pediátricos de la zona (3.061 tarjetas sanitarias infantiles entre Patiño y Murcia Sur), y en el centro de Salud de Ronda Sur, a poco más de un kilometro, se centraliza la atención de los niños de ambos centros, teniendo en cuenta que muchos de los que viven en Patiño ya están siendo atendidos en Murcia Sur por elección propia».

El fin es equilibrar los cupos entre los tres pediatras (la que estaba destinada en Patiño y los dos de Ronda Sur) y se ampliará un nuevo enfermero, reforzando la estrategia del niño sano.

Hasta ahora, la pediatra de Patiño contaba con algo más de 600 pacientes, mientras que los del centro de cabecera tenían más de 1.200 tarjetas en su cupo. Al unirse, se reparte la carga asistencial entre tres y se reduce el cupo a 1.020 menores por pediatra. «Con esta medida se dará mejor atención a los pacientes, ya que cada especialista atenderá a 1.000 niños, y servirá para gestionar mejor los recursos», subraya la Consejería.

En el consultorio de Patiño hay actualmente dos médicos de familia, dos enfermeras, un auxiliar de enfermería y un auxiliar administrativo. Ante las dudas de si las instalaciones corren el riesgo de cerrar, Salud sostiene que se mantendrá la atención a mayores en Patiño para garantizar que tengan una fácil accesibilidad.