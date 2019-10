Absuelto un hombre que fue hallado malherido por el dueño de la casa a la que iba a robar

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia de un juzgado de lo penal de esta ciudad que absolvió un hombre que fue denunciado por intento de robo por el propietario de un chalé que lo encontró tendido en el suelo, junto a la vivienda, y malherido.

El juzgado declaró probado que los hechos denunciados ocurrieron el 17 de septiembre de 2015, cuando el denunciante, al personarse en su vivienda, ubicada en una urbanización de Murcia, se encontró dentro de su propiedad al acusado.

Este, que contaba con varios antecedentes penales no computables en este caso a efectos de reincidencia, estaba tendido en el suelo, en un lateral de la vivienda, y con graves lesiones.

Fue entonces cuando presentó denuncia contra el mismo, al considerar que su presencia en el lugar estaba motivada por un deseo de robar.

Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número Cinco de Murcia lo absolvió, por lo que el denunciante recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial, donde sus pretensiones tampoco han prosperado.

En su apelación alegó que el juzgado había incurrido en error a la hora de valorar las pruebas aportadas al juicio, para destacar, especialmente, que estaba dentro de su propiedad, además de recalcar que contaba con multitud de antecedentes penales por hechos de la misma naturaleza.

La Audiencia ha desestimado el recurso tras recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual no es posible revocar una sentencia absolutoria si la misma no resulta ilógica o arbitraria y en el recurso no se pide su nulidad.

Además, señala que la vista oral se celebró en ausencia del acusado, sin que nadie se opusiera a ello ni formulara protesta.

Finalmente, la sala dice que el apelante debió insistir en que se vieran las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, que por razones técnicas no fue posible en el juicio, por lo que al no haber reiterado su solicitud debió entenderse que renunciaba a su práctica.