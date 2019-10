Buscan a un coche que se dio a la fuga tras un accidente en la redonda de Media Markt

La redonda de Media Markt de Murcia ha vuelto a ser escenario de un nuevo accidente de tráfico, una zona que ya está considerada un punto negro por la alta siniestralidad que registra. En este caso, la víctima es Francisco López, un vecino de 42 años del Barrio del Progreso que el pasado domingo 6 de octubre sufrió un grave accidente al esquivar con su moto a un vehículo que se saltó la señal de 'ceda el paso'.

El coche causante del siniestro, un Volkswagen de color oscuro, está siendo buscado, ya que se dio a la fuga y pese a provocar el accidente no se paró a auxiliar a Francisco.

"Para que no llevara por delante tuve que esquivarlo y por ello tuve un accidente en el que me he roto todos los huesos de las piernas y las dos manos", explica este vecino del Barrio del Progreso. Según el parte médico, tiene rotas la tibia, el peroné, el fémur, la cadera y la pelvis, además de las dos manos, debido a la fuerte caída que sufrió.

La Policía Local de Murcia hizo atestado del siniestro y ahora se busca al causante del mismo, que se dio a la fuga dejando tirado en el suelo al conductor de la moto. Francisco López recuerda que el suceso tuvo lugar un poco antes de las cinco de la tarde, "pero al ser un domingo había poco tráfico, por lo que esperamos que algún testigo del accidente pueda ayudarnos a localizar al causante". Si alguien tiene algún dato o presenció el accidente ruega que se pongan en contacto con su abogado, Valentín Fernández, a través del mail valentinfernandez.abogado@gmail.com.