LídeRES, Programa de Desarrollo Directivo de la Cátedra de Responsabilidad Social

Representantes de 50 empresas, 35 de ellas pertenecientes al Club de Amigos de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Murcia y 15 que han solicitado su ingreso en él, asistieron a la primera sesión del Programa de Desarrollo Directivo LídeRES, centrada en las 'Lecciones aprendidas de la Ley de Información no Financiera y Diversidad', que corrió a cargo de PriceWaterhouseCoopers (PwC), y versó sobre la 'Ley de Información No Financiera y Diversidad'. Esta ley ha supuesto un cambio regulatorio ya que las empresas, además de sus cuentas anuales, deben ofrecer información no financiera donde se detallen sus actividades en materias medioambientales, de corrupción, laborales, etcétera.



Desarrollo Directivo

El Programa de Desarrollo Directivo #LídeRES es una iniciativa de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Murcia. Se desarrollará quincenalmente y está destinado exclusivamente a los miembros del Club de Amigos de la Cátedra y los 50 alumnos matriculados en el curso 2019-2010 en los programas de máster de la Cátedra, así como a los más de 150 antiguos alumnos de la misma.

El objetivo de esta iniciativa es contar con altos directivos especializados en actualidad económica, internacionalización de la empresa, digitalización, reputación corporativa, estrategia reputacional, relaciones institucionales, posicionamiento de marca, asuntos públicos, lobbying, branding, talent engagement, consumer engagement, liderazgo y posicionamiento corporativo, inbound marketing, coaching ejecutivo comunicación, business sport, etc.



Club de Amigos

El Club de Amigos de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM es una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir buenas prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de Responsabilidad Social. En la actualidad forman parte del RSClub mas de 60 empresas y organizaciones sociales.