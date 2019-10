Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Murcia llevaron a cabo hoy una acción en la sucursal del BBVA que hay en Trapería, en la capital murciana, para apoyar a una mujer, Laura, que tiene problemas con este banco y su casa.

Una decena de activistas, entre ellos el comprometido sacerdote Joaquín Sánchez, se introdujeron en el banco, con carteles en los que se podía leer No somos mercancía en manos de los banqueros y sus políticos cómplices.

Laura, la mujer afectada, explicó que ahora mismo está intentando negociar con el banco "una dación en pago extrajudicial, y no se dignan ni a recoger documentación ni a darme una solución". "Solamente lo que quieren es ampliar hipoteca, hipoteca que me dieron de una vivienda que no estaba en condiciones para vivir; una tasación que hicieron que no era legal, porque no tiene ni alcantarillado ni cédula de habilitabilidad, y no tengo vivienda", destaca.

"Llevo así desde 2015, que compré la vivienda y no he podido entrar a vivir en ella por culpa del banco", insiste la mujer. "Que se queden con la vivienda, yo no quiero saber nada", reitera.