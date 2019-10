La nueva ORA de Murcia permitirá pagar al minuto

Los conductores que hagan uso de la zona de la ORA para aparcar sus vehículos a partir del próximo 17 de octubre podrán pagar sólo por los minutos de estacionamiento y no por franjas de tiempo, como se viene haciendo hasta ahora. Esta es una de las principales novedades del nuevo sistema en el que trabajan a contrarreloj el Ayuntamiento de Murcia y la empresa Urbamusa, que será la que asuma la gestión de los aparcamientos en superficie de la ciudad en los próximos días.

La finalización en una semana del contrato que tiene Estacionamientos y Servicios SAU con el Ayuntamiento de Murcia para la gestión de las zonas azul, verde y roja y el cambio que quiere introducir el Consistorio ha puesto a Urbamusa contra las cuerdas, ya que en unos pocos días debe resolver a contrarreloj varias cuestiones que están en el aire, como es la propia gestión de las multas, ya que la urbanizadora municipal aún no cuenta con un sistema para tramitar las sanciones de los infractores que aparquen en la zona de la ORA sin la correspondiente identificación.

La Junta de Gobierno del Consistorio aprobó el pasado viernes, tal y como adelantó LA OPINIÓN, que el Gobierno local quería dejar de sacar a concurso este servicio que viene gestionando desde hace más de 20 años Estacionamiento y Servicios SAU y dejarlo en manos de Urbamusa aprovechando que el contrato vence el 16 de octubre.

Esta decisión ha provocado la división de los concejales del equipo de Gobierno, ya que los cuatro ediles de Ciudadanos no han respaldado la propuesta de los populares «al no existir un informe económico que justifique esta decisión y no haberse establecido cuáles serán las nuevas tarifas», explica el vicealcalde y portavoz de la formación naranja, Mario Gómez.

Pese al poco tiempo con el que cuentan el Ayuntamiento y Urbamusa para hacer el traspaso y asumir el servicio que presta actualmente la empresa Estacionamientos y Servicios, teniendo que subrogar también a sus 53 trabajadores, desde la Glorieta afirman que ya están trabajando para tener a tiempo las aplicaciones informáticas y móviles necesarias. En este caso, desde la Concejalía de Movilidad Sostenible, que dirige Rebeca Pérez, explican que «existen tres tipos de aplicaciones informáticas de la ORA. La que corresponde a los parquímetros y la del sistema de control de denuncias ya se ha gestionado con un proveedor para que estén listas el próximo 17 de octubre». La tercera aplicación es la app móvil que funciona actualmente en Murcia y que es propiedad de la empresa saliente, por lo que Urbamusa está trabajando en el desarrollo de su propia app que se pondrá en marcha este mismo mes de octubre.

La diferencia entre ambas es que con la actual app los usuarios de la ORA pagan por anticipado y por franjas horarias (media hora, una hora, dos horas...), mientras que con la nueva app permitirá el pago posterior, por lo que el conductor pagará por minutos y exactamente el tiempo que haya estacionado, no más. De esta forma, Murcia se convierte en una de las primeras ciudades de España en introducir el pago de la ORA por minutos y no por franjas horarias.

Pese a las críticas del portavoz de Ciudadanos a las «prisas» del Ayuntamiento por cambiar el modelo y la falta de informes que lo respalden, desde el Consistorio responden que «el proyecto tiene su justificación económica, pero se está a la espera de que se elabore la asistencia técnica del nuevo modelo de gestión de transporte público para incorporarlo en el Plan de Movilidad Metropolitano y así estudiarlo con el resto de partidos políticos para finalmente aprobarlo en el Pleno».