El PSOE acusa al equipo de Gobierno de una "desvergonzada falta de transparencia"

El Grupo Municipal Socialista ha comprobado la dificultad de realizar la labor de fiscalización del Gobierno municipal cuando todo lo que «encontramos son obstáculos que intentan impedir, y no lo consiguen, acceso a la información», explica la concejala socialista Ainhoa Sánchez, quien habla de «una desvergonzada falta de transparencia absolutamente anormal en democracia». «Desde el PSOE, consideramos que censurar, ocultar y responder con silencio tiene una clara motivación, y es que el equipo de Gobierno tiene algo que esconder, no obstante, los concejales de la oposición seguiremos cumpliendo con nuestro deber y responsabilidad de fiscalizar la labor de nuestros gobernantes en el Ayuntamiento», afirma la edil.

Como ejemplo de esta falta de transparencia, «tenemos casi un centenar de comunicaciones interiores presentadas por los concejales y concejalas del Grupo Socialista, de las cuales solo una cuarta parte ha obtenido respuesta y ésta en algunos casos representa tan solo un 'recibí' o un 'tomo nota', no aclaran la información que solicitamos».

«Para colmo de esta situación, nos hemos encontrado en varias ocasiones estas últimas semanas con la prohibición de paso en instalaciones municipales, en concreto en una escuela infantil y en una piscina, lo que nos parece una desfachatez», añade. Por todo ello, la concejala Ainhoa Sánchez anuncia que "en el Grupo Municipal Socialista estamos barajando la posibilidad de acudir a los tribunales».

Al respecto, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Pérez, ha desmentido «rotundamente las afirmaciones de la concejal socialista. Que diga a qué piscina no se le ha dejado entrar porque, según mi compañero Felipe Coello, es falso porque no le consta que eso haya sucedido». «En apenas 100 días de gobierno ya han registrado, según comenta el PP, más de 100 solicitudes de información de las cuales ya se han contestado más de la mitad, lo cual no es falta de transparencia», ha indicado la concejal.

«Que no duden en el PSOE que tienen todos los servicios a su disposición, siempre que ello no implique desarrollar sus tareas diarias, porque nosotros trabajamos por un ayuntamiento abierto y transparente», concluye Pérez.