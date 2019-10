Cada año más internacional

Anualmente la UCAM recibe a más de dos mil estudiantes extranjeros, que se forman gracias a los programas de movilidad, en sus Campus de Murcia y Cartagena. A ellos hay que sumar los alumnos internacionales que realizan un grado o máster completo en la Católica, lo que otorga a la Universidad un carácter multicultural.

El inicio de curso en la UCAM está marcado por una intensa actividad internacional, tanto recibiendo alumnos y representantes de universidades extranjeras, como desplazando a responsables de diversas titulaciones a otros lugares del mundo, con el objetivo de establecer nuevas colaboraciones internacionales que amplíen las relaciones y los intercambios de la comunidad universitaria.

Entre las visitas que ha recibido se encuentran las de las delegaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el objetivo de impartir conjuntamente un título en Marketing y Comunicación, y la de la University of Reading (Inglaterra). También se han estrechado nuevos lazos con la Universidad Europea de Roma, la Católica San Pablo de Perú y la MIBA University, de Myanmar.

El Campus de Los Jerónimos también ha acogido alumnos de la FOM University of Appliead Sciences for Economics and Management, que se han formado en comunicación y marketing internacional.



Relaciones con China

La Católica de Murcia ha llevado a cabo, a través de Antonio Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte, y Alejandro Leiva, subdirector del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, un tour por diversas universidades de China. El objetivo ha sido ampliar las relaciones en general, especialmente en el ámbito del deporte, además de reforzar relaciones ya existentes.

La UCAM, en la feria de universidades más importante de Europa, en Helsinki



La European Association for International of Education (EAIE), la feria internacional de universidades más importante de Europa, que este año se ha celebrado en Helsinki (Finlandia), ha contado con la UCAM entre las universidades de todo el mundo que han participado. El objetivo de estos eventos es presentar la oferta formativa a nivel internacional.

La Feria ha permitido a la institución murciana mantener encuentros con universidades de todo el mundo para establecer programas conjuntos, cursos cortos y relaciones de intercambio para toda la comunidad universitaria. Asimismo, ha posibilitado ampliar horizontes en acuerdos con Asia y Latinoamérica y fortalecer los ya existentes con Europa y EEUU.