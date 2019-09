Detienen a una pareja tras hallar el cadáver del padre del novio en un pozo en Los Garres

Un familiar cercano apunta a que existía buena relación entre ambos, que convivían desde hace tan sólo unos meses, y que el padre tenía problemas con el alcohol.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a M. L. G., un joven de 28 años y a su novia tras hallarse en Los Garres el cadáver del padre de él arrojado en el interior de un pozo. El joven, vecino de la citada pedanía, está siendo investigado por un posible parricidio, al acabar presuntamente con la vida de su padre y se trata de esclarecer la posible vinculación de su pareja con la muerte o la ocultación del cuerpo, ya que la víctima llevaba días desaparecida.

Los agentes de la Brigada de Homicidios se dirigían ayer a la pedanía alertados sobre el posible crimen cuando se produjo el hallazgo del cadáver de la víctima, de 57 años de edad en un aljibe dentro de su casa en la huerta, situada en el Carril de los Sauras de la pedanía. Simultáneamente se detenía al hijo de la misma por su posible vinculación con la muerte y horas más tarde se arrestaba también a su pareja sentimental.

El arrestado permanece en estos momentos la Jefatura Superior de la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición judicial.

Vecinos y familiares de la víctima y el presunto asesino se han concentrado durante esta mañana en los alrededores de la vivienda familiar, mostrándose consternados y sorprendidos por la noticia. Un familiar cercano de la familia asegura que el joven se había mudado a vivir con su padre hace menos de un año "para que no estuviese solo" tras haber roto con una pareja, que por el momento no se ha podido confirmar si se trata de la detenida, y que entre ambos existía una relación normal que no parecía apuntar al trágico desenlace.

El mismo familiar apunta a que la víctima tenía "problemas con el alcohol", aunque los agentes a cargo de la investigación trabajan para esclarecer los hechos y si la muerte fue premeditada o se produjo en el transcurso de una riña o discusión.