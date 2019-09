15 familias protestan en Urbanismo para que no les echen de sus casas

Llevan meses intentando regularizar su situación y hoy están en la sede de la concejalía de Urbanismo para presionar al Ayuntamiento para que le dé "un empujón" a la situación y desatasque las negociaciones con el banco. Son 15 familias de La Paz que viven de 'okupas' en un edificio construído pero no terminado y que llevan tres meses sin agua.

"Lo único que quieren es un alquiler social y estar dados de alta en la luz y el agua, para pagar sus recibos como cualquier vecino de Murcia", explica el cura Joaquín Sánchez, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Murcia (PAH), organización que apoya a estas familias.

Miembros de estas familias, junto al cura Joaquín, están en la sede de Urbanismo para insistir al concejal en que desatasque esta situación (llevan cuatro meses con negociaciones), porque muchos de ellos no tienen trabajos fijos y no pueden permitirse pagar un alquiler 'normal', apunta el sacerdote.

La situación de las familias empeoró, según el relato de Sánchez, cuando el edificio, que fue promovido por el Banco Popular, pasó a manos del Banco de Santander y a su promotora. "Este banco no está por la labor de negociar y ya ha ofrecido 3.000 euros a las familias para que se vayan. Dos de ellas lo han aceptado pero estas otras 15 no; dicen que con ese dinero no pueden pagar ningún alquiler por mucho tiempo y que quieren regularizar su situación en este edificio", insiste el cura.