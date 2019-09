Quejas por los problemas de medición del aire en la estación de San Basilio

La estación medidora de la calidad del aire de San Basilio, en Murcia, no llegó a contabilizar varios de los parámetros que mide desde primera hora del lunes y hasta el martes, un problema que ya se ha convertido en algo habitual por los continuos fallos que presenta este sistema y que denunciaron ayer desde la plataforma StopQuemas.

Precisamente fue el lunes cuando el Ayuntamiento de Murcia desactivó el protocolo de medidas a adoptar durante episodios de contaminación atmosférica por NO2, SO2, O3 y PM10, en función de los datos del Portal de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma. El nivel de aviso se decretó el miércoles de la pasada semana, provocado por la intrusión de polvo sahariano en la atmósfera, según recuerdan fuentes municipales.

El sistema sinqlair que mide la calidad del aire para la Comunidad Autónoma recoge que hubo fallos el lunes en la medición de NO, NOx y NO2, por lo que no hay registros de estos gases, generados principalmente por el tráfico rodado, actividades industriales y quemas agrícolas. No obstante, desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente confirman a esta Redacción que la estación de San Basilio funcionaba ayer ya con normalidad.

Pedro Belmonte, de Ecologistas en Acción, insiste en que la red de medidores de la calidad del aire «han cumplido su vida útil al haber superado los siete años establecidos, y se encuentran obsoletos, lo que hace que continuamente estén dando fallos».