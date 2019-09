Los alumnos del CEIP Rafael Nicolás Raya podrán volver a ir al comedor

El Ayuntamiento de Murcia costeará el desplazamiento para el comedor de los 40 alumnos del CEIP Rafael Nicolás Raya de Sangonera la Verde, asumiendo así el compromiso que adquirió la anterior Junta Municipal con los padres. Así lo anunció ayer el concejal de Pedanías y Barrios, Marco Antonio Fernández. Sin embargo, esta solución ha llegado tras la protesta que protagonizaron por la mañana a las puertas del centro varias decenas de padres, quienes aseguran haberse sentido «abandonados» durante todo el mes de septiembre, cuando nadie se ha hecho cargo de esta situación y los niños no han podido ir al comedor del otro colegio de la pedanía.

Hasta la puerta del colegio se desplazaron ayer los concejales socialistas Antonio Benito y Enrique Lorca, quienes acudieron ante la petición de los padres del CEIP Rafael Nicolás Raya. Su motivo es protestar por la eliminación del transporte que utilizaban para desplazarse sus hijos desde este centro al CEIP Antonio Delgado Dorrego, que es el único que dispone de comedor en esta pedanía.

Los padres aseguraron que «hemos hablado en varias ocasiones con la Concejalía de Pedanías y con responsables de la Consejería de Educación y no nos garantizan una solución a este problema, que no nos permite conciliar, ya que la mayoría de nosotros trabajamos y no podemos venir a por nuestros hijos para llevarlos a comer». Antonio Benito critica que «los padres lleven meses reclamando que este servicio se garantice» y afirma que hay 15 familias, de las casi 40 afectadas, que disponen de becas de Servicios Sociales para el comedor que no han podido utilizar.

El concejal de Pedanías y Barrios dijo en la tarde de ayer, tras dar una solución al problema que vienen planteando los padres desde hace tiempo, que «esta petición la trasladó el centro escolar a la Consejería de Educación el pasado jueves por la tarde, y en estos días se han estudiado las posibles soluciones». El concejal reitera que asumirá este coste mientras se constituye la Junta Municipal de Sangonera la Verde, ya que el retraso en la puesta en marcha de esta junta municipal es el principal motivo por el que los alumnos de este colegio de Sangonera la Verde no han contado con transporte para ir al comedor escolar durante septiembre.