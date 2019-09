Medio centenar de multas cada año por usar tarjetas de aparcamiento falsificadas

En el municipio hay actualmente más de 5.800 tarjetas en vigor.

Encontrar aparcamiento en Murcia puede convertirse en una auténtica odisea, de ahí que algunos intenten sortear la normativa vigente y usen la pillería para estacionar en lugares donde no les corresponde. Una de las infracciones más habituales es la de encontrar vehículos sin autorización aparcados en plazas reservadas para minusválidos, impidiendo así que personas que realmente las necesitan por problemas de movilidad no dispongan de ellas cuando quieren utilizarlas.

Este tipo de conductas ha llevado a la Policía Local de Murcia a poner más de medio centenar de sanciones durante el pasado año 2018 en el municipio, concretamente 59. De ellas, 46 estuvieron motivadas por hacer uso de una tarjeta de aparcamiento de discapacitados fotocopiada o manipulada, mientras que los 13 expedientes restantes se debieron a que el autor de la infracción estaba haciendo uso de la tarjeta de una persona fallecida.

Las identificaciones para poder aparcar en estos espacios reservados son competencia de cada ayuntamiento, por lo que es el Consistorio de Murcia el que se encarga de expedirlas si los interesados cumplen los requisitos. En la actualidad hay 5.838 tarjetas de este tipo en vigor, que deben ser renovadas con cierta periodicidad.

Los problemas de las personas discapacitadas para aparcar en los lugares que tienen reservados son cada vez más frecuentes, tal y como denuncia el presidente de Aspaym, José Gracia. «Tenemos un gran malestar por este motivo porque en nuestro caso, muchos socios no pueden estacionar ni tan siquiera cuando vienen a vernos porque hay coches sin identificativo ocupando estos espacios». Además, se lamenta de que «si les decimos algo o les llamamos la atención todavía se encaran con nosotros y han llegado incluso a amenazarnos».

Gracia explica que en algunas ocasiones han llamado a la Policía, «pero no sirve para nada porque los agentes nos dicen que no pueden esperar a que lleguen los dueños de los coches para comprobar si son o no minusválidos». Por ello, el presidente de Aspaym reclama sanciones más duras que tengan un efecto disuasorio porque «nos sentimos indefensos» y afirma que ni tan siquiera haciendo un buen uso de los estacionamientos que hay son suficientes para las personas que tienen tarjeta de discapacidad en el municipio de Murcia.