Mas de 200 vecinos de El Raal siguen aislados en sus casas

Los vecinos de la pedanía murciana de El Raal han sido los más afectados por la gota fría de estos días con el desbordamiento del río Segura tras la rotura del muro a su paso por este punto del municipio. Esta mañana de sábado aún permanecían aislados por el agua más de 200 habitantes de la pedanía, quienes no podían salir de sus domicilios y se están quedando sin alimentos, según explica a LA OPINIÓN el exalcalde pedáneo de El Raal y diputado regional Francisco Lucas.

Ante la necesidad que está surgiendo han organizado una recogida de alimentos en la iglesia del pueblo y la única confitería de la pedanía ha abierto hoy exclusivamente para hacer pan y poder repartirlo a los vecinos, ya que se han dado cuenta que las 30 barras que habían preparado se han quedado excasas y no eran suficientes para atender la demanda.

"La confitería está haciendo pan sin parar desde la madrugada y los vecinos estamos usando varios kayak para poder llevarlos de puerta en puerta", insiste Lucas, quien hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, ya que lo más inmediato que se necesita es pan y leche.

El expedáneo junto a otro grupo de vecinos es quien está coordinando el reparto de los productos más básicos que precisan sus vecinos, ya que la junta municipal de El Raal aún no se ha constituido. Francisco Lucas pide al Ayuntamiento de Murcia "que no se olvide de nosotros, ya que vinieron el viernes y esta mañana aún no ha aparecido nadie por aquí".

No obstante, el concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva, ha confirmado a esta Redacción que van en camino hacia esta pedanía para ver cuáles son las necesidades más urgentes y poder organizar los servicios.



Reparación del muro del cauce

El diputado regional y expedáneo de El Raal informa también de que se ha puesto en contacto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, para que ponga una solución a la rotura del muro del río Segura que se ha roto a su paso por el pueblo. Así, ha confirmado que los técnicos del organismo de cuenca irán esta misma mañana para poder repararlo lo antes posible y así controlar la entrada de agua a la pedanía desde el cauce.



Pasarela Manterola y el Puente del Hospital, cerrados

La Policía Local de Murcia recuerda que la Pasarela de Manterola y el Puente del Hospital Reina Sofía permanecen cerrados y que el Ayuntamiento está trabajando con los camiones pluma para sacar las últimas bardomeras acumuladas en el río a la altura de La Fica.

También permanece cerrado el túnel de El Rollo en espera de su limpieza, así como distintas carreteras cerradas.

El Consistorio informa de que los colectores del municipio de Murcia recobran la normalidad poco a poco tras el intenso episodio de lluvias y que ya están recuperando el ritmo habitual.

Y en Lobosillo, donde Aguas de Murcia recomendó ayer no consumir agua del grifo al no ser esta potable, la empresa de transporte de agua para consumo humano está llevando cubas para abastecer a la población.