El 'misterio' de la campana del Puente de los Peligros

La campana del Puente de los Peligros de Murcia ha sonado en las últimas horas ante la credida del Segura. Tradicionalmente, la campana repicaba para avisar a la población de la ciudad de Murcia que estuviese en alerta ante la crecida del río Segura. El 'misterio' es que la campana, según aseguran, se ha activado 'sola'; y es que solo puede hacerla sonar con un mando a distancia la camarera de la Virgen de los Peligros, Peligros Hernández, pero en este caso señalan que ella no lo ha hecho. La campana sonaba por primera vez en la pasada madrugada, cuando se empezaron a registrar las lluvias más fuertes. También ha sonado durante esta mañana.



Algunos piensan que se trata de un 'milagro' de la Virgen de los Peligros, que se encargará de proteger a todos los habitantes de Murcia. Otros, por su parte, han asegurado que posiblemente se trate de una simple avería del mecanismo causada por la humedad. Da la casualidad que ayer fue el santo de las Peligros.





Como es tradición, la campana del Puente de los Peligros suena ante la crecida del río Segura pic.twitter.com/fWLHlhxYE6 — Ayuntamiento Murcia (@AytoMurcia) September 13, 2019

Fuentes cercanas han señalado que ''efectivamente. La camarera, al recibir la llamada, comunicó al que tiene la llave para arreglarla en caso de avería, por si había sido él. Y el hombre le ha dicho, que él no ha sido ni ha pasado por allí. Los creyentes pensarán que ha sido cosa de la Virgen y los ateos que ha sido una avería. Pero el caso es que esta mañana estaba sonando la campana''.También el cronista oficial de la ciudad de Murcia,, ha añadido a través de redes sociales que ''ya tenemos leyenda'': ''La campana de Los Peligros suena sola. Nadie la ha activado. Solo puede hacerlo la camarera de la Virgen, que también se llama Peligros con un mando a distancia (no es propietaria del edificio y no puede acceder a su terraza). Pero ella advierte de que no ha sido''.