Juan Gil: vinos de calidad superior en un entorno único

Los Huertos del Malecón continúan abriendo los brazos a las decenas de miles de personas que aprovechan la celebración, hasta el próximo 16 de septiembre, de la decimoséptima edición de la Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia, Gastrovin, para disfrutar de los manjares que numerosas bodegas y otras empresas de productos gastronómicos de la Región ofrecerán hasta el día previo a la Romería, coincidiendo con el transcurso de la Feria de Murcia.

Una de las firmas que no falta a su cita es Juan Gil Bodegas Familiares, que presenta un amplio portfolio de vinos españoles de muy distintas características y procedencias. Todos ellos, eso sí, presentan un denominador común ya que son elaborados con variedades autóctonas, una cuidada imagen y una innegable relación calidad-precio dentro del nicho de mercado en el que se ubica cada uno de los mismos.

La jornada de hoy viernes, 13 de septiembre, tendrá como uno de sus platos fuertes la degustación gratuita de Bodegas Juan Gil, que propondrá a los asistentes deleitarse con las bondades de su Juan Gil Etiqueta Plata, al que Antonio Caravaca –responsable comercial del grupo Gil Family en la comunidad autónoma de Murcia– se refiere como «un vino goloso, bien estructurado, maduro, con mucho cuerpo y muy frutal, que es muy agradable de tomar y te deja recuerdos muy especiales en boca que te invitan a seguir consumiéndolo».



Vinos que enamoran

Con motivo de su presencia en en una nueva edición de Gastrovin, Juan Gil también pone al alcance de los asistentes 6 de los vinos que forman parte de su extenso catálogo: cuatro tintos jóvenes con pasos por barrica de varios meses como son Laya, de la bodega Atalaya (DO Almansa); Honoro Vera Garnacha, de la bodega Ateca (DO Calatayud); Gota de Arena, de la bodega Tridente (VT Castilla y León); Honor Vera, de la bodega Rosario Vera (DO Rioja); y dos vinos blancos como Shaya, de la bodega del mismo nombre (DO Rueda) y O'Fillo Da Condesa, de la bodega Lagar Da Condesa (DO Rías Baixas); éste último ha salido al mercado hace unos cinco meses.

Todos ellos han conquistado un año más a quienes se han personado en un stand que, como sucede cada año, se convierte en un lugar de obligada visita para los amantes del buen vino.



Posicionamiento en la Región

Y es que, tal y como indica Antonio Caravaca, «Murcia, como comunidad autónoma, es nuestro mercado más importante a nivel nacional e internacional».

En lo que se refiere estrictamente al capítulo del comercio exterior, Juan Gil Bodegas Familiares exporta a unos cuarenta o cincuenta países, localizándose su principal mercado en Estados Unidos, donde los productos de todas sus bodegas son muy apreciados. Sus vinos también llegan a casi todos los rincones de Europa, China y demás países asiáticos.

Todas las bodegas de la firma (Lagar Da Condesa –DO Rías Baixas–; Tridente –Castilla y León–; Shaya –DO Rueda–; Ateca –DO Calatayud–; Can Blau –DO Montsant–; Atalaya –DO Almansa–; El Nido y Juan Gil –DO Jumilla–; Rosario Vera –DO Rioja–; Morca –DO Campo de Borja–, y la recién creada El Priorato) son propiedad de Gil Family, que cuenta con viñedos propios en cada lugar, y están fiscalmente domiciliadas en Jumilla.