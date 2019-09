Seis puntos violeta intentarán prevenir la violencia sexista en la Feria de Septiembre

Murcia contará esta Feria de Septiembre con seis puntos violenta con los que se intentan prevenir los actos de violencia sexista, unas casetas que se vuelven a instalar después de haberse puesto también en las pasadas Fiestas de Primavera.

De esta forma, el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, refuerza su compromiso con la igualdad entre géneros e incrementa las actuaciones sensibilización y para la prevención de las violencias contra las mujeres a través de la campaña 'Sólo Sí es Sí. Tolerancia Cero a las Violencias Sexistas'.



La campaña se desarrollará durante la Feria de Murcia mediante la instalación de puntos violeta en los diferentes espacios festeros de la ciudad en los que se distribuirán folletos informativos para conocer qué hacer ante una agresión sexista y pulseras con los teléfonos de emergencia 112 y del Equipo Municipal de Atención a la Violencia de Género.



La concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, ha explicado que "mostramos de nuevo de forma contundente nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y en contra de la violencia machista. Buscamos prevenir la violencia contra las mujeres en los programas de fiestas que se realicen en el municipio de Murcia y sensibilizar e informar a toda la ciudadanía sobre el derecho de las mujeres a decidir".



Con esta nueva campaña, se pretende reforzar el proyecto del pasado año 2018 'Por unas fiestas libres de agresiones sexistas. No es no' tratando de transmitir que sin un consentimiento explícito, cualquier comportamiento sexual se convierte en una agresión.



Estos espacios serán atendidos por profesionales especialistas en igualdad de género que tendrán el apoyo del Voluntariado Social perteneciente a las Oficinas del Voluntariado de los Centros Municipales de Servicios Sociales.



Este año se incrementan los espacios y eventos en los que se instalarán puntos violeta durante la Feria de Septiembre, ya que el pasado año fueron 4 y este año ascienden a 6. Los horarios ubicaciones son los siguientes:



- Los Huertos: Del 5 al 16 (de 20.30 a 22.30 horas) en el Malecón la entrada de los Huertos.

- Concierto 'Murcia rima con A': Lunes 9 (de 21 a 01 horas) en el Auditorio Murcia Parque.

- Día del Niño de la feria de atracciones: Martes 10 (de 19 a 23 horas) en el recinto ferial de La Fica.

- Lemon POP: Viernes 13 y sábado 14 (de 19 a 00'00 horas) en el Parque de Fofó.

- Huertos Jóvenes: Sábado 14 (de 21 a 02 horas) en el aparcamiento disuasorio del Malecón.

- Conciertos Los 40 Murcia Pop: Lunes 16 (de 21 a 02 horas) en el aparcamiento del centro comercial Nueva Condomina.



Los Puntos Violeta son los espacios de seguridad y acompañamiento para víctimas de violencia machista o sexual que habilita el Ayuntamiento de Murcia durante la Feria de Murcia. Informará también, a la ciudadanía en géneral y a la población juvenil en particular, sobre las conductas sexistas y los micromachismos que desde la sutileza e imperceptibilidad impone a las mujeres la sumisión ante los hombres.



La campaña 'Solo Sí es Sí. Tolerancia Cero a las Violencias Sexistas' y la instalación y atención de los puntos violeta responde a una de las necesidades sobre violencia machista detectada desde la Concejalía de Derechos Sociales y Familia y que fue recogida en el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018-2019 y a la que se da respuesta a través del Eje Estratégico 4: Violencia de Género, concretamente a través de la acción 6.1.B "acciones de sensibilización sobre micro-machismos, acoso callejero y ocio libre de agresiones sexistas" y financiadas con los fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género procedentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.



Balance Puntos Violeta 2019

Durante este año 2019 se instalaron Puntos Violeta durante los Carnavales de Cabezo de Torres, las Fiestas de Primavera, y el Festival WARM Up.

Todos los puntos violeta instalados durante 2019 ha sido atendidos por profesionales especialistas en igualdad y género que han contado con el apoyo de 12 personas, voluntarias de las 3 oficinas de Voluntariado Social de los Centros Municipales de Servicios Sociales de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Murcia.



Durante los días previstos para el Carnaval del Cabezo se instalaron dos puntos por día con tres profesionales cada uno de ellos, uno en la Plaza de la Iglesia y otro en una zona cercana a la alcaldía y al centro cultural de la pedanía desde el 3 al 9 de marzo.



Durante la atención realizada a lo largo de estos días se atendieron a unas 500 personas a nivel informativo sin la existencia de incidencias. Al punto se acercaron tanto hombres como mujeres, niñas menores acompañadas de sus progenitores y personas pertenecientes a las comparsas. Además, se contó con el apoyo de 6 personas voluntarias.



A partir de esta puesta en marcha de los Puntos Violeta, surge la propuesta de elaborar pegatinas y chapas con la información más relevante y significativa para la prevención de agresiones sexuales, las cuales estuvieron disponibles para su difusión durante las fiestas de primavera.



Para las Fiestas de Primavera se programó la instalación de diferentes puntos siempre atendidos por tres profesionales en las siguientes fechas. Para la celebración del Día del Bando de la Huerta se instalaron dos Puntos Violeta en el recinto ferial de la FICA (con motivo de La Repanocha) y la Plaza de la Merced. En el Punto de La Fica, no existieron incidencias donde tuvieran que intervenir los diferentes agentes profesionales. Sí hubo una demanda de información de un total de 150 personas de las cuales 105 eran mujeres y 45 hombres, que se acercaron al punto con el interés de conocer la información sobre los recursos que se ofrecía a través de folletos, chapas y pegatinas así como del propio sentido del Punto Violeta. Las personas destinatarias fueron principalmente adolescentes.



En el Punto de La Merced la participación fue mayor registrándose una demanda de información de 360 personas, de las cuales 250 eran mujeres y 110 eran hombres, tanto jóvenes como personas en edad adulta. En el Entierro de la Sardina: Se instalaron dos Puntos Violeta en la Plaza de la Merced (en el que se atendieron a 68 personas de las cuales 49 fueron mujeres y el resto hombres sin incidencias) y en el jardín de La Fama (en el que se atendieron a 68 personas de las cuales 36 fueron mujeres).



Durante la celebración del Festival Warm se atendieron a 159 personas de las cuales 132 fueron mujeres.