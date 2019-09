PP: "Espero que el PSOE muestre el mismo interés en aportar ideas a 'Marca Murcia' que en criticar proyecto"

La concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, ha mostrado su alegría este lunes porque "vemos al PSOE muy interesado en el proyecto de Marca Murcia. La solicitud de información la recibimos hace una semana, estamos preparando toda la documentación para enviársela y se la remitiremos de inmediato".

En cualquier caso, asegura la edil popular, "parece que no han entendido lo que es buscar los valores de una marca. Que no se sientan agredidos porque no se trata de valorar una gestión política sino de identificar qué es lo que nos hace únicos y diferentes del resto, para poder mejorar la percepción que tiene la gente de fuera sobre nuestro municipio".

Bernabé ha recordado que "a partir de este mismo mes se van a celebrar diferentes jornadas, encuentros participativos y mesas de trabajo para conseguir definir, entre todos, los valores de la Marca Murcia a los que espero que asistan los concejales socialistas ya que son tan insistentes con este tema".

La concejala ha insistido en que "buscamos el consenso de toda la sociedad, incluidos los grupos políticos, para crear la Marca Murcia dejando a un lado los intereses partidistas y personales".

Así, Bernabé ha vuelto a invitar a los concejales del PSOE a que "aporten sus ideas y dejen a un lado las críticas", de modo que "colaboren en la construcción de la Marca Murcia, que sean positivos".