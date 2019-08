Cs impulsa una investigación por unas obras del PP en Los Garres

Cs afirma que "esto es consecuencia de los contratos a dedo del PP".

La tormenta que en menos de un par de horas barrió distintas zonas de Murcia el pasado martes no solo levantó los adoquines de Los Garres, que fueron colocados hace menos de dos meses. También ha dejado al descubierto una forma de contratar que no siempre está en consonancia con la Ley de Contratos y ha destapado el primer encontronazo de Ciudadanos con el PP, que formó gobierno en junio en el Ayuntamiento precisamente gracias a los votos de los naranjas.

El concejal de Fomento, Mario Gómez, de Cs, explicó ayer a esta redacción que en el caso de los adoquines de Los Garres «se ha detectado un posible fraccionamiento con tres facturas distintas correspondiente a lo que parece un mismo proyecto». Añadió que esos reconocimientos de crédito hacen referencia al arreglo de tres calles, una de ellas la que ha quedado sin pavimento, por importe de 4.900 euros, por lo que el departamento que dirige ha abierto una investigación. «Se ha podido producir presuntamente una irregularidad por parte de la junta municipal, ya que se trata de una obra conjunta que ha sido parcheada en tres tandas», indicó Gómez, quien aclaró que «si hubieran hecho el proyecto conjunto tendría que haberlo contratado el Ayuntamiento y no el alcalde pedáneo. Esto hubiera implicado una supervisión por parte de un técnico». De momento, la Concejalía también ha comprobado que debajo de la obra de los adoquines hay una reparación anterior que no está correcta. El mismo martes, el concejal de Fomento, tras acudir a Los Garres, no ahorró críticas a los populares y en una red social afirmó que «estas son las consecuencias de las obras contratadas a dedo por algunos pedáneos como el del PP de Los Garres, realizadas sin proyectos, sin supervisión técnica ni control alguno. Posiblemente, haciendo fraccionamiento para eludir la Ley de Contratos», declaraciones que ayer fueron ratificadas por el edil a esta Redacción.

Por su parte, el antiguo pedáneo de Los Garres, Jorge Serna, del PP, explicó que el problema se produjo cuando «las corrientes de agua reventaron tres tapas de alcantarillado y en consecuencia, se levantaron los adoquines». Además aseguró que «los técnicos ya están inspeccionando la zona para averiguar cuáles han sido los motivos del levantamiento del pavimento», pero que «todo apunta a que se debe a una causa natural». Asimismo, afirmó que no cree que se deba «a ningún fallo de la empresa que gestionó las obras puesto que solo se ha levantado un tramo de la calle» e insiste en que hay que esperar «los resultados de la investigación antes de señalar culpables por el incidente».