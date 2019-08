La falta de policías locales obliga a pagar 70.000 horas extras al año

c. osete

La ciudad de Murcia cuenta actualmente con alrededor de 350 policías de calle. c. osete

Una petición en change.org ha encendido la mecha. Los efectivos de la Policía Local de Murcia no son suficientes y la necesidad de cumplir horas extraordinarias ha conllevado una acumulación de más 70.000 anuales entre todos los miembros del cuerpo. La necesidad de un refuerzo de trabajadores es algo en lo que distintos portavoces sindicalistas se han mostrado de acuerdo, aunque otros opinan que haya podido aprovecharse la situación para crear una 'campaña de afiliación'.

José Juan González Salas , policía local de Cartagena y responsable del sindicato de policías dentro de UGT, ha utilizado la plataforma change.org para pedir el «establecimiento de unos Servicios Mínimos Seguros», que de momento suma más de 520 firmas. «Lo he iniciado porque para nosotros es algo básico. La Policía Local no puede hacer huelga, lo tenemos prohibido por ley, pero hay que establecer unos servicios mínimos adecuados y saber de qué recursos técnicos dispone cada unidad», ha contado a esta Redacción el impulsor de la petición, quien explica que se trata de buscar la «seguridad para el ciudadano, pero también para el personal, para que los efectivos puedan contar, en un momento dado, con el apoyo de otras unidades que acudan en un tiempo rápido». «Lo que no se puede consentir es que en el mes de agosto, haya un día en el que Murcia tenga trabajando cuatro unidades y Cartagena doce», añade.

Esta falta de servicios mínimos empezó a raíz de la jubilación anticipada de policías locales, habiéndose ido en lo que va de año más de cien, plazas que aún no han salido a oferta de empleo público. «Aún siguen examinándose, y se retomará en septiembre. Esperamos que tras un proceso de academia de cuatro meses y tres de prácticas, pronto podamos tener policías de manera efectiva trabajando en la calle», confía González Salas.

No obstante, el cumplimiento de horas extraordinarias es, en un 90% de los casos, de carácter voluntario; pero trabajar 17 horas diarias hace imposible la conciliación familiar: «Hemos llegado a situaciones en las que los profesionales han acumulado sus ocho horas diarias, más cinco de servicio de la bolsa y otro servicio de noche de cuatro, trabajan al final 17 horas ese día, ¿y qué pasa con su familia? Esta situación ha provocado muchos divorcios», afirma el agente de Cartagena.

Somos Sindicalistas, minoritario en representación en el Ayuntamiento, al igual que UGT, ha mostrado su apoyo a la petición, aunque mantiene que «no es la única vía». «La ciudad de Murcia se merece saber cuál es la policía que necesita para los servicios que se tienen que prestar», manifiesta Armando Plaza, delegado sindical de la corporación.

«Cazar afiliados»

Aunque José Juan González Salas relata que hay jornadas en las que «solo trabajan ocho policías», desde el Ayuntamiento sostienen que «eso no es cierto», que González Salas no cuenta con apoyos y que esta campaña no es más que «el inicio de una guerra sindical para ganar afiliados» entre los miembros del cuerpo policial, de la que que UGT «se ha aprovechado». Es la opinión de Eduardo Martínez-Oliva, concejal de Seguridad Ciudadana, algo que González Salas niega rotundamente.

Todo procedería de la desaparición del Sindicato Profesional de Policía Local en la Región de Murcia (SPLRM), que llegó a acumular un alto número de afiliados que han quedado 'huérfanos'. José Espín, el que durante años fue la cabeza del sindicato, sí opina que se ha creado una guerra sindical para «cazar afiliados», aunque insiste en que «ese no es el fondo del asunto, la realidad es la falta de trabajadores».

El testigo de SPLRM lo ha recogido SIME, ahora sindicato mayoritario en representación de la Policía Local en Murcia, quienes no creen que exista tal «lucha sindical»: «El conflicto no es una lucha sindical, es que faltan medios, se están haciendo más de 70.000 horas extras de trabajo al año solo en Policía Local, en una plantilla de alrededor de 350 agentes de calle», ha contado a LA OPINIÓN un portavoz del sindicato.

La mecha está prendida y algunos ven la guerra sindical, otros aprovechamiento de la situación, y otros una urgente necesidad. Pero hay un punto en el que todos los sindicatos se han mostrado de acuerdo y es la necesidad de más efectivos en el cuerpo policial de la capital, y en ello van a seguir luchando.

¿Y si la petición en change.org alcanza una cifra de firmas lo suficientemente representativa, actuará el Ayuntamiento? «Nosotros estamos valorando las condiciones de todo el mundo, estamos sentados en una mesa, UGT no. Lo negociaremos con los sindicatos que quieran llegar a un acuerdo», concluye Martínez-Oliva.