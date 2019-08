Cableworld, condenada por competencia desleal

La empresa de telefonía e internet Cableworld ha sido condenada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Murcia por competencia desleal, según la sentencia.

En su campaña 'Promoción Universitaria 2017', Cableworld ocultó deliberadamente información sobre el precio por el que ofrecía servicios de internet. Según el documento, firmado por el magistrado-juez Ignacio Martínez Aroca, Cableworld utilizó información engañosa para tratar de arrebatar parte de su clientela a Cablemurcia.

Según el texto, Cableworld trató de captar con publicidad engañosa a un colectivo especialmente sensible y vulnerable a este tipo de comunicación: "La información engañosa dada en la publicidad puede tener relevancia a la hora de contratar los servicios por los clientes que se fían de que el equipo ofertado es el total", reza la sentencia, que destaca también que se trata de "un público universitario que vive de manera independiente, ya fuera de su hogar familiar, y que siente la necesidad de contratar servicios de internet".

La sentencia también considera probado que tanto en los banners publicitarios como en la cartelería la empresa ocultó información a los usuarios. "No hasta que en la página web, en una página que no es la principal es donde aparece esa necesidad de fianza, o en el contrato de solicitud (€)", señala el texto legal, que añade que "los servicios por los clientes que se fían en que el precio ofertado es el total diciendo específicamente que incluye 'instalación y equipos GRATIS' cuando no era así, pues se solicita una cuantía más".

El juzgado condena a Cableworld a suspender la campaña y le prohíbe hacer campañas similares, y a publicar la sentencia tanto en la portada de su página web como en los diferentes medios de prensa en los que se publicitó la campaña.