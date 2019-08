¿Qué películas viste en el Cine Rex que te marcaron para siempre?

Murcia despide una de sus salas de cine más longévas y representativas de la ciudad. La empresa que históricamente ha sido propietaria de los cines de Murcia Garceserna S.A., como el Cine Rex o los Cines Centrofama, ha decidido poner en alquiler «su buque insignia», la sala del Cine Rex, situada en la calle Vara del Rey, tal y como ha asegurado José Juan Martínez, director de Suelo y Singulares de Solvia en la Región.



«No es rentable mantener una plantilla para una sola pantalla, mientras que tampoco lo es mantener solo las plantillas de trabajadores que actualmente hay en Centrofama», ha indicado Martínez.



Se trata de una decisión que ha tomado la empresa propietaria, según el director de Suelo y Singulares de Solvia, para que el negocio «deje de dar pérdidas», por lo que se va a unificar la oferta cinematográfica de la capital en los Cines Centrofama, cuyo interior será sometido a obras de renovación próximamente para que pase a tener tras salas, una más, y que serán más modernas y más accesibles que las actuales.



La historia del Rex

Un cine que ha marcado a muchos murcianos

#MiRecuerdoCineRexMurcia mis hermanas estaban estudiando en Murcia, esperaban para ver las películas en el Rex que tenía sonido envolvente. A mí pequeña en el pueblo eso me sonaba fascinante, sólo iba a los cines de verano que también los quitaron??. — laClemen (@laClemen1) August 19, 2019

En octubre de 1993 mi madre me cogió de la mano y me subió a un autobús que partía de Archena y desembarcaba en una Isla llena de dinosaurios. Aún recuerdo como las paredes del Cine Rex retumbaban con el rugido de, precisamente, otro Rex. "Parque Jurásico" se estenaba en Murcia. — Traductor Murciano (@traductormurcia) August 19, 2019

Una triste noticia. El mítico cine Rex de Murcia va a cerrar sus puertas dejando sin apenas pantallas el centro de la capital. Allí vi películas como TIBURÓN, o AMÉRICAN GRAFFITI, y mi amigo @jogomezman rodó a sus puertas su corto RANCHERA. Son malos tiempos para la cultura. pic.twitter.com/v8K8sx3Uam — Alfonso Albacete (@alfonsoalbacet) August 19, 2019

El edificio albergó, que dieciséis años después pasó a llamarse. No fue hasta la remodelación de, a cargo de Guillermo Martínez, cuandocomo ha sido conocido hasta hoy día.Ahora, este lugar va a ser destinado a albergar otro proyecto «diferente». El edificio está catalogado y protegido por el Ayuntamiento de Murcia, y está incluido dentro del Plan Especial del Casco Histórico de Murcia, por lo que tiene una serie de usos determinados. «A nivel de conservación, el edificio se puede restaurar, pero debe mantener la estructura del edificio, como la cubierta y la bóveda», según Martínez.El arrendamiento superará los 10.000 euros al mes y la empresa espera que haya un proyecto «serie y solvente». Ahora mismo se está negociando con empresas del ramo sanitario y con otras destinadas a actividades no molestas para que haya un proyecto interesante en el edificio, concluyen desde Solvia.Las reacciones de los murcianos a la noticia del cierre de la sala deno han tardado en llegar. Muchos lamentaban su clausura y recordaban en redes sociales momentos especiales vividos entre sus paredes, así como los largometrajes que más disfrutaron en la sala. Otros tantos han reconocido sentir tristeza por el cierre de la sala a pesar de que hacía años que no pisaban este cine.Elha vivido el estreno de películas que han marcado un antes y un después en la historia del cine, como E.T., Parque Jurásico, Tiburón, Regreso al Futuro o Cinema Paradiso.