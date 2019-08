Pide que retiren la orden de alejamiento de su pareja porque quiere casarse con ella

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre que pidió que se dejara en suspenso la orden de alejamiento de su pareja decretada por un Juzgado de lo Penal porque había solicitado un indulto al gobierno tras la sentencia que lo condenó por maltratarla y porque quería casarse con ella.

El auto de la Audiencia señala que los argumentos utilizados para dejar en suspenso la orden de alejamiento, en cumplimiento de la cual no puede acercarse a menos de 300 metros de ella por tiempo de 18 meses, no son convincentes ya que si quiere casarse con la misma o reanudar la relación sentimental puede hacerlo pasado ese tiempo.

La resolución indica que el Juzgado de lo Penal condenó al ahora apelante a 33 días de trabajos en beneficio de la comunidad como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, además de acordar la orden de alejamiento.

En su recurso ante la Audiencia, el acusado reclamó solo que se dejara sin efecto el alejamiento y la incomunicación con ella, ya que había solicitado el indulto y quería casarse con ella, que, según afirmaba, lo había perdonado.

Además expuso que estaba "absoluta y profundamente arrepentido" de lo que había hecho, que nunca volvería a repetirse, ya que calificó el maltrato del que fue víctima su pareja de "incalificable e injustificable".

La Sala dice que no procede estimar el recurso porque los perjuicios que alega el apelante que se producirían de no accederse a su solicitud no son tales, ni concurre causa que la justifique.

Así, concluye, si lo que realmente desea es casarse con ella y volver a convivir juntos, puede hacerlo perfectamente cuando se cumplan los 18 meses de alejamiento e incomunicación