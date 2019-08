Desaparece la asociación de comerciantes más importante de Murcia

Los negocios del casco urbano han quedado al amparo de otras corporaciones y de Femuac, la nueva federación que nace para aglutinar a los comercios de la zona y cuyo fomento es uno de los principales objetivos de la concejalía de Comercio.

Ante la inestable situación comercial, los negocios del corazón de Murcia han perdido la protección de la que fuera la corporación más importante para el pequeño comercio del casco urbano desde su nacimiento hace casi veinte años. Y es que la Asociación de Comerciantes Murcia Centro ha cesado su actividad y ha dejado al amparo de otras entidades a los pequeños empresarios de esta zona, que no hace mucho era la arteria comercial del municipio.

Begoña Dávalos, la que fuera presidenta de Murcia Centro, no quiso hacer declaraciones al respecto, pero por lo que ha podido saber LA OPINIÓN, las razones de la desaparición de la corporación podrían encontrarse en desavenencias con otras asociaciones del área. La competencia por acaparar la protección de los comercios y, principalmente, las subvenciones, pudo llevar a una competencia que, lejos de beneficiar al pequeño comerciante, le ha dejado sin el que fue su principal representante desde su aparición, en torno al año 2000.

Murcia Centro también era la encargada de llevar a cabo iniciativas para potenciar el sector, como la Shopping Night y la Noche de los Museos, actividades cuya competencia ha pasado a otras asociaciones.

Y aunque también se ha cedido a otras corporaciones de la zona la protección de los negocios del centro de la capital de la Región, éstas no ven en la competencia la posible causa. Es el caso de Marisa Cano, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Trapería y Platería, quien, a pesar de haber aglutinado locales de la misma zona, no considera que la causa se encuentre ahí: "La mayoría de comercios que nosotros tenemos son nuevos, y creo que vienen a asociarse con nosotros porque nuestra labor está siendo muy buena. No hemos quitado el puesto a nadie".

Por su parte, Carmen Piñero, presidenta de la Asociación de Comerciantes Triángulo de Murcia, asegura que ningún comercio se ha quedado desprotegido: "Tanto nosotros como la Asociación de Comerciantes de Platería y Trapería atendemos a los negocios del centro". Piñero, quien considera "una pena" la desaparición de la Asociación Murcia Centro ya que "llevaban trabajando muchos años", no quiso concretar las razones de esa situación, la cual "ha tenido diversas causas", en su opinión.

"Lo que sí puedo especificar es el problema que nos afecta a todas las asociaciones por igual, y es que tenemos mucho trabajo y muy poco apoyo detrás". Por esta razón, explica, se constituyó la Federación de Murcia Área Comercial (Femuac), de la que Piñero es vicepresidenta. Femuac, que lleva formándose seis años, nació de manera oficial hace un año y medio y ha llegado para cubrir el vacío que dejó la Federación de Empresarios del Comercio, Autónomos y Comercio Electrónico de la Región de Murcia (Fecom), que hizo suspensión de pagos a finales de 2018 tras acumular una deuda de cerca de 400.000 euros.

Femuac, de la que nunca formó parte la Asociación Murcia Centro, alcanza a Murcia capital y pedanías y agrupa (de momento registradas) tres asociaciones: Vistalegre, Triángulo de Murcia y Trapería y Platería.

"El objetivo de crear la federación es ayudar a que los comercios se mantengan, más allá de cuando los presidentes o las propias asociaciones ya no estén, para que alguien siga desempeñando esta función", declara Piñero, que añade que "nuestro trabajo no está remunerado ni valorado, y no tenemos apoyo detrás".

Sin embargo, la presidenta de Triángulo de Murcia y vicepresidenta de Femuac sí valora la implicación del nuevo concejal de Comercio del Ayuntamiento, Juan Fernando Hernández, quien está "apoyando a la federación al 100%, lo que significa que tendremos más posibilidades de llevar a cabo acciones".

Desde la concejalía de Comercio del Ayuntamiento también se encuentran "ilusionados" por haber retomado el Plan Estratégico que comenzó hace ocho años y cuyo principal objetivo es el de fomentar el asociacionismo condensando en una única federación todos los comercios. "Estamos contentos, porque aunque sea años después volvemos a redirigir las políticas hacia donde deben ir", aseguran.