Siete millones más para los presupuestos municipales de Murcia de 2019

A finales de este mes de agosto o, como mucho, a principios de septiembre, quedará aprobado el primer presupuesto pactado por dos partidos desde el gobierno municipal en Murcia. La concejalía de Gestión Económica ha proyectado unas cuentas que rondan los 425 millones de euros, ligeramente por encima de los 418 millones de 2018. Esos presupuestos de 2018, prorrogados por la negativa de la oposición a aprobarlos, siguen vigentes a día de hoy, por lo que el Ayuntamiento apenas tendrá un margen de dos meses para ejecutarlos.

Mención aparte para el capítulo de inversiones, a las que destinarán 37 millones de euros. Este apartado es el que más quejas ha suscitado por la oposición. Tras la aprobación de la cuenta general de 2018, el PSOE se quejó porque el Ayuntamiento consigue superávit a base de no ejecutar las inversiones.

No entra dentro del gasto el Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías. Economía destinará para ello 14 millones que han obtenido a través del remanente de tesorería. Algo parecido sucede con las obras del soterramiento. Disponen de 10 millones que se ahorraron en años anteriores, aunque en 2020 sí estarán obligados a invertir una cantidad importante: aproximadamente el 40% de las inversiones.

El Ayuntamiento destinará importantes partidas para Personal, un área en constante renovación por la macroferta de empleo público (OEP) y por la renovación de las plantillas de Policía Local y Bomberos.

En cuanto al transporte y movilidad urbana, la edil Rebeca Pérez asegura que han incluido todas las partidas necesarias para la primera fase del plan de movilidad, que actualmente está en fase de elaboración. También destinarán 1,5 millones para la segunda fase de la vía verde de la Costera Sur, que permitirá conectar ocho pedanías: Zeneta, Alquerías, Los Ramos, Torreagüera, Beniaján, San José De La Vega, Los Garres y Los Dolores.

Otra partida se dedicará a finalizar las obras de peatonalización de Alfonso X, así como a ejecutar las del entorno de la Carcel Vieja y de Plaza Preciosa. «También pondremos en marcha un proyecto de calmado de tráfico en el entorno de la calle San Nicolás», explica la edil.

Las cuentas están a la espera del informe favorable de Intervención y se llevarán a Junta de Gobierno la semana próxima. Luego se dejará un plazo para enmiendas, antes de convocar el pleno extraordinario.

Ciudadanos, liderado por el primer teniente de alcalde, Mario Gómez, sostiene que aún no han conocido el borrador definitivo de las cuentas, y esperan que sus compañeros de gobierno del PP hayan atendido sus peticiones. Desde el PP defienden que no es la primera vez que en el Ayuntamiento, por el hecho de no tener mayoría absoluta en la legislatura anterior, ha tenido que consensuar el presupuesto, y sostienen que la capacidad negociadora ya la han demostrado. Sin embargo, en 2018 Ciudadanos no votó a favor de las cuentas populares, y hubo que prorrogarlas, y durante dos años de la pasada legislatura fue el PSOE el que se abstuvo para permitir su aprobación.

El nuevo Plan de Acción de la Bicicleta se incluirá en el presupuesto de 2020, en el que el Ayuntamiento empezará a trabajar en cuanto se apruebe el de 2019 para que esté listo para enero. En él figuran los nuevos tramos destinados a conectar el centro de la ciudad y la red actual con las pedanía. En las cuentas de este año sí se incluyen la finalización del carril bici de El Esparragal.

Mientras tanto, desde Movilidad Sostenible trabajan en la renovación de las líneas de autobús, que pasan a ser de propiedad municipal a partir de este año. Rebeca Pérez también asegura que están preparando un proyecto para implantar un sistema de alquiler de bicicleta eléctrica y de alquiler de moto eléctrica en las pedanías.

Para ello, el Consistorio sacará el dinero de las partidas municipales y han solicitado fondos de la Unión Europea. «El nuevo sistema de movilidad de Murcia va a ser de los más vanguardistas de España», augura la edil.