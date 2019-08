El PSOE reclama responsabilidad para adoptar medidas contra la contaminación "sin esperar a que escampe"

El Grupo Municipal Socialista considera que un Gobierno municipal responsable estaría trabajando en medidas preventivas y soluciones contundentes para atajar los episodios de contaminación, cada vez más frecuentes. "Desde luego lo que no es serio es justificar los altos índices de polución por los fenómenos atmosféricos y esperar a que escampe", afirma el portavoz socialista, José Antonio Serrano.



"Estamos muy preocupados por la salud de los vecinos y vecinas de Murcia, por eso no podemos dejar de reivindicar una mejor calidad del aire para nuestro municipio porque, de no tomar medidas, estaremos abocados a un problema sanitario grave. De hecho, la contaminación está teniendo ya importantes consecuencias a las que no debemos darle la espalda como si fueran brotes esporádicos y pasajeros, ya que corremos el riesgo de que adquieran mayor alcance".



Serrano se refiere también a las recientes noticias que informan de que un 11% de los casos nuevos de asma en los niños y niñas de Europa (66.600 casos anuales) se puede prevenir si tan solo se reducen los contaminantes del aire hasta el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Por tanto, "nuestra alarma y nuestras constantes llamadas de atención para adoptar medidas bien planificadas y diseñadas están más que justificadas. La creciente presencia de partículas en suspensión en el aire, las llamadas pm 10 y pm 2,5, provocadas de forma puntual por intrusiones de polvo fino subsahariano, provienen en su mayoría de procesos industriales o del tráfico y también de labores agrícolas".



Para el portavoz socialista, hay que empezar por tener una red completa y rigurosa de sensores y estaciones medidoras, como tienen otras ciudades, que estén volcando datos constantemente para que la población esté informada. En Murcia "contamos con tan solo una estación medidora, lo que es absolutamente insuficiente, ya que no mide el estado del aire de la zona norte ni de la zona este de nuestro municipio y, además, no es capaz de medir las partículas en suspensión pm 2,5, las cuales por su diámetro suponen los mayores problemas, debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones, y algunas hasta pueden alcanzar el torrente sanguíneo". A esto, apunta, "añadimos que durante el presente año la estación de San Basilio no midió las partículas pm 10 durante casi 50 días por lo que cuantificar y valorar la situación real del aire en Murcia es muy difícil".



Recuerda que en lo que va de año se ha superado 16 veces el umbral recomendable en partículas pm 10. "Esto que sepamos, porque hay que tener en cuenta que la estación de San Basilio no ha arrojado datos durante casi 50 días, por lo que la cifra puede ser aún mayor. Es importante informar del 'Protocolo de medidas a adoptar en episodios de contaminación para el municipio de Murcia', que impulsamos desde el Grupo Socialista y establece que este límite no debe superarse más de 35 días en un año".



Serrano, que también alude a la necesidad de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, insiste en monotorizar la calidad del aire con el fin de medir los niveles de contaminación por áreas para que la población esté suficientemente informada y para que, por supuesto, se adopten las recomendaciones de forma ágil. "Es primordial tener la información para poder actuar y también contar con una batería de medidas con la que reducir todo lo posible los episodios contaminantes", comenta al tiempo que recuerda la propuesta socialista de dar servicio gratuito de transporte público cuando se alcancen picos preocupantes.





El concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro, ha respondido al portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Serrano, que "es innegable e incuestionable la labor que llevamos años realizando desde el Ayuntamiento para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la calidad del aire en nuestro municipio".

Navarro ha criticado que "en el PSOE se dediquen a hacer crítica demagógica sobre situaciones puntuales y sobrevenidas como el aviso de esta semana que se ha debido a la intrusión de polvo africano. Obviamente en pleno mes de agosto es difícil que haya polución puesto que el tráfico disminuye considerablemente".

"Si tienen propuestas en positivo, en vez de críticas fáciles, que las hagan y serán bienvenidas. Además en el PSOE tendrían que felicitar porque Murcia sea una de las únicas ocho ciudades de España en contar con un protocolo de protección de la salud cuando se detectan picos de contaminación", ha apuntado el edil.

El concejal de Desarrollo Sostenible ha recordado que "desde hace cuatro años son innumerables las actuaciones puestas en marcha para reducir las emisiones de CO2. Promovemos el uso de vehículos eléctricos, hemos puesto en marcha el plan de acción de la bicicleta, trabajamos en la peatonalización del centro urbano y utilizamos energías limpias en vehículos municipales".

A ello "se suman las distintas plantaciones de árboles realizadas, las acciones de movilidad sostenible, medidas de eficiencia energética, los planes de adaptación y mitigación del cambio climático..."

Entre las últimas acciones desarrolladas destaca la petición a la Comunidad Autónoma de aumentar el número de estaciones medidoras y la elaboración de un convenio con investigadores de la Universidad de Murcia para que elaboren un informe técnico sobre la calidad del aire del municipio.

"Uno de nuestros principales objetivos y en él estamos trabajando con esfuerzo es respirar un aire de calidad, sin episodios de contaminación, haciendo de Murcia una ciudad sostenible que garantice la salud de los ciudadanos".

Navarro ha finalizado diciendo que "desde el Ayuntamiento de Murcia vamos a seguir trabajando por reducir las emisiones de CO2 de nuestro municipio para cumplir con el próximo objetivo de reducir un 40% las emisiones en el año 2030, compromiso adquirido tras nuestra adhesión al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía en 2016".