Varapalo al Ayuntamiento por falta de personal interno en prevención de riesgos laborales

Tirón de orejas al Ayuntamiento de Murcia. Una Inspección de Trabajo realizada el pasado 2 de abril por el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, en compañía de representantes sindicales, ha detectado siete deficiencias y constata que el consistorio dispone de una plantilla insuficiente en prevención de riesgos laborales.

El informe reza que el Ayuntamiento del municipio solo cuenta con tres trabajadores dentro del servicio de prevención propio (SPP), en concreto, un jefe de servicio, un auxiliar administrativo y un delineante, de los cuales dos «no cuentan con formación ni titulación para su actividad como técnicos».

Asimismo, el consistorio tiene concertadas dos especialidades con el servicio de prevención ajeno (SPA), con la única especialidad técnica de higiene industrial, y «no cuenta con una cobertura del resto de las actividades técnicas a través del SPA, debiendo ser realizadas con medios propios», según el documento, que recuerda que, a la hora de subcontratar las diferentes especialidades a un servicio ajeno, es necesaria la externalización completa y global de las mismas. «Pero el Ayuntamiento las tiene subcontratadas de manera parcial», asegura a esta Redacción el concejal socialista Enrique Lorca.

«Y de ahí nace la segunda deficiencia». Ésta indica que se deberá revisar el sistema de gestión de prevención para cumplir con las exigencias legales y reglamentarias. «Es decir, o contratas más especialidades fuera o dotas al SPP de más efectivos formados y cualificados», incide el edil, quien recalca que «son solo tres trabajadores internos para una plantilla de 2.880 funcionarios».

A estas dos deficiencias citadas, el informe suma otras cinco, entre las que figura la posible presencia de administradores de Juntas Vecinales con el síndrome del trabajador quemado –debiendo implantarse un procedimiento para evaluar de forma específica a trabajadores con mayor senbilidad–, el requerimiento de realizar evaluaciones de riesgos del centro Saavedra Fajardo o la integración de los riesgos de la Policía Local asociados a las tareas en el ejercicio operativo de las funciones como agentes de la autoridad.

«Garantizar los derechos de asistencia a reuniones del comité de seguridad y salud de los integrantes y los delegados sindicales», es otro de los puntos que incluye el documento.



18 deficiencias en 2019

En lo que va de año, ya son 18 las deficiencias detectadas en distintas inspecciones de Trabajo en el Ayuntamiento de Murcia, como recuerda el concejal socialista. En marzo se hallaron diez; recientemente se paralizaron las prácticas de los bomberos por riesgos en seguridad, y, ahora, se suman estas siete.

Este procedimiento, sin embargo, no es definitivo. La propuesta de requerimiento, que entró el 25 de junio, otorgó al Ayuntamiento 15 días hábiles para subsanar las deficiencias, según especifica el informe; aunque, recalca el edil socialista, «el consistorio no se enfrenta a una penalización económica porque la Inspección de Trabajo no puede sancionar a la Administración Pública».

Por su parte, desde la concejalía de Personal del Ayuntamiento declararon a esta Redacción que este servicio del Ayuntamiento «trabaja con todo el rigor y transparencia», y aseguraron que «este departamento ha colaborado con la Inspección de Trabajo en todo aquello que le ha requerido».

«Se está a la espera de recibir la resolución de dicho organismo. Una vez recibido, en caso de que haya que llevar a cabo alguna actuación correctora, se aplicará, como siempre, con la máxima diligencia», concluyeron las citadas fuentes consistoriales.