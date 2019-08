Condenado por okupar una casa sin estar en situación de penuria

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre contra la sentencia del Juzgado de Instrucción número Cinco de esta ciudad que lo condenó al pago de una multa de 180 euros por ocupar junto con su pareja y un hijo una vivienda de forma ilegal porque no se encontraba en situación de penuria.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que, aunque, escaso, recibía un salario por su trabajo y, además, pudo acudir a los Servicios Sociales o a la ayuda de su familia para remediar la situación, antes de entrar en una casa que no le pertenecía y permanecer en ella durante meses.

La sentencia recurrida condenó al acusado, como autor de un delito de usurpación, a la pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de dos euros, lo que hacía un total de 180 euros.

La resolución judicial señalaba que, si lo solicitaba, se podría acceder a que pagara la multa de forma fraccionada.

En su recurso, el acusado alegó, entre otras circunstancias, que la vivienda le había sido adjudicada al banco propietario de la misma y que con anterioridad habían residido en ella otras personas, además de quejarse de que la propiedad no hubiera acudido al ejercicio de acciones civiles, en lugar de las penales. Además, expuso que se debía haber aplicado el estado de necesidad, ya que no disponía de ingresos para afrontar el alquiler de una vivienda para su familia, que estaba en el límite de la pobreza. Al rechazar el recurso, la sala de la Audiencia indica que en su caso no se daba el estado de necesidad, ya que percibía ingresos.