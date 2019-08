Urbanismo reordenará más de 80.000 metros en Ronda Sur

El proyecto permitirá mejorar el tráfico gracias a la apertura de nuevas vías, como la prolongación de Miguel Ángel Blanco.

El Ayuntamiento quiere dar un impulso a la Ronda Sur de Murcia con el plan parcial de la zona de San Benito, con el que se reordenará una extensión de más de 82.000 metros cuadrados entre las redondas que dan acceso a las pedanías de Patiño y del Barrio del Progreso. Para ello, el Pleno de julio dio ayer el visto bueno a la aprobación definitiva de este plan, cuyo objetivo es el desarrollo residencial y terciario en la fachada sur de esta gran avenida.

El concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro Corchón, destaca que el proyecto ya ha sido expuesto públicamente y cuenta con los informes sectoriales favorables. En él se plantea una actuación de nueva urbanización de suelo rural definiendo la ordenación del sector para su transformación urbanística e identifica los nuevos sistemas generales que obtiene la administración.

En este caso, el 70 por ciento del suelo se destinará a cesiones públicas y dotaciones, con un total de 56.611 metros cuadrados, mientras que el 30 por ciento es de uso lucrativo privado.

Preguntado por si han sido resueltos los problemas planteados a este plan por la exconcejala socialista Begoña García Retegui en su desarrollo inicial, Navarro Corchón asegura que han sido solventados y el plan parcial plantea una solución de accesos para el tráfico rodado mientras se desarrolla el Plan Parcial ZM-Sb1, de manera que deben ejecutarse previamente dos enlaces que permitan la conexión de Ronda Sur. Esto va a permitir abrir nuevas vías como la prolongación de la avenida Miguel Ángel Blanco y la avenida General Ortín, mejorando en el tráfico de esta zona.

Laura Gil, Hija Predilecta

Una de las mociones que presentó ayer el PSOE al Pleno buscaba la distinción de la deportista murciana Laura Gil, jugadora de baloncesto con la Selección Española, y que logró la unanimidad de todos los miembros de la Corporación para iniciar el expediente con el que declararla Hija Predilecta de la Ciudad de Murcia.

No obstante, la moción no estuvo exenta de polémica cuando la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Inmaculada Ortega, señaló que en su grupo estaban de acuerdo con el reconocimiento a deportistas, pero «no lo estamos con que se introduzca en la moción la ideología de género» por ser mujer, ya que «en Vox hablamos de personas y no de hombres o mujeres». Esta afirmación provocó la reacción de la mayoría de los grupos, que finalmente se pusieron de acuerdo en la importancia de reconocer a Laura Gil sin tener que abrir debates en este sentido, como pidió el alcalde.



Otros acuerdos

Tarifa del agua, descenso de hasta un 5,4%