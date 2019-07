Vecinos de Algezares exigen en el Pleno que no se traslade la guardería

El último Pleno del Ayuntamiento de Murcia antes de las vacaciones de verano ha estado protagonizado por las quejas de las madres y padres de niños de la pedanía murciana de Algezares, quienes desde las pajareras del Salón de Plenos y vistiendo chalecos reflectantes para hacerse ver han reclamado al alcalde de Murcia, José Ballesta, el mantenimiento de la escuela infantil San Roque en el pueblo, donde se abrieron estas instalaciones hace casi 40 años.

En los últimos meses han aparecido en las paredes de esta guardería municipal importantes grietas, así como hundimientos de parte del suelo, lo que ha provocado las quejas de los padres afectados y ha obligado al Consistorio al traslado de los niños a la escuela municipal de E lPalmar mientras que se desarrollan las obras del proyecto de remodelación.

El temor de los padres es que este traslado no sea temporal y se convierta en definitivo, quedándose sin la guardería pública que ha venido prestando servicio tanto a las familias de Algezares como de otras pedanías limítrofes. De ahí que hayan decidido llevar su petición hasta el Pleno de julio, ocupando casi la totalidad del espacio de la dos pajareras del Salón de Plenos.



Tarifas del agua

La sesión de este Pleno ha servido para aprobar de forma definitiva la ordenanza reguladora de las tarifas de agua, alcantarillado y saneamiento que supondrá una baja de la tarifa del agua en el municipio de Murcia de hasta un 5,42 por ciento.

El concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro Corchón, recuerda que este descenso de tarifas beneficiará a más de 157.000 familias murcianas. A la reducción de las tarifas y eliminación del canon de vertidos al nivel freático se une también un refuerzo de la tarifa social destinada a las familias con menos recursos y la amortización de la deuda que estas tengan por encima de los 6 meses y que ya no será motivo de corte del suministro.



Laura Gil, Hija Predilecta

Una de las mociones que ha presentado el PSOE al Pleno de julio busca la distinción de la deportista murciana Laura Gil, jugadora de baloncesto con la Selección Española, y que ha logrado la unanimidad de todos los miembros de la Corporación para iniciar el expediente con el que declararla Hija Predilecta de la Ciudad de Murcia.

No obstante, la moción no ha estado exenta de polémica cuando la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Inmaculada Ortega, ha señalado que en su grupo están de acuerdo con el reconocimiento a deportistas, pero "no lo estamos con que se introduzca en la moción la ideología de género" por ser mujer, ya que "en Vox hablamos de personas y no de hombres o mujeres".

Esta afirmación ha provocado la reacción de la mayoría de los grupos, que finalmente se han puesto de acuerdo en la importancia de reconocer a Laura Gil sin tener que abrir debates en este sentido, como ha pedido el alcalde.



Lapsus de Ginés Ruiz

El portavoz de Podemos-Equo, Ginés Ruiz Maciá, se ha estrenado hoy con una moción conjunta con el PSOE para solicitar que se agilicen las obras del colector que Aguas de Murcia que se tiene que trasladar en la zona de la Senda de Los Garres, donde se están llevando a cabo las obras para la llegada del AVE. Sin embargo, durante su intervención ha tenido un lapsus y se ha dirigido a Ballesta como "señoría" y no como presidente del Pleno, lapsus que ha corregido rápidamente y que ha justificado por su faceta profesional como abogado.