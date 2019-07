La Policía multa a 30 usuarios de patinetes eléctricos en 2019

Los usuarios de los patinetes eléctricos, una forma de movilidad que cada día tiene más adeptos para desplazarse por la ciudad, tienen que tener claro que si circulan con ellos deben cumplir unas mínimas normas si no quieren llevarse un susto al cruzarse con la Policía Local de Murcia. En lo que va de año los agentes ya han sancionado a una treintena de usuarios. De estas multas, 28 estuvieron motivadas por circular por la calzada, junto al resto de vehículos, mientras que las dos restantes fueron por ir por la acera.

Precisamente, una unidad del Grupo de Motoristas de la Policía Local de Murcia, denunció ayer lunes a varios de estos vehículos de movilidad personal (más conocidos como patinetes eléctricos) por circular por la calzada y llevar puestos auriculares, ya que supone un riesgo para los peatones y para ellos mismos, al no escuchar su se acerca otro vehículo o algún peligro.

Fuentes municipales indican que la sanción por circular con estos patinetes eléctricos por zonas en las que no están autorizados asciende a 80 euros.

En la actualidad la ordenanza municipal no contempla estos patinetes eléctricos, al ser vehículos muy recientes y que no estaban legislados, por lo que desde el Ayuntamiento de Murcia se les aplica la misma normativa que existe para las bicicletas, según estableció hace unos meses la Dirección General de Tráfico (DGT). En este caso, los vehículos de movilidad personal sólo pueden circular por la calzada en el caso de que exista un carril bici y se podrán mover también en los espacios peatonales (aceras) siempre que no excedan la velocidad del peatón, explican desde el Ayuntamiento de Murcia.

Pese a que los patinetes eléctricos son un medio de desplazamiento cada vez más habitual, no existe una normativa homogénea a nivel nacional y es cada Administración local la que va adaptando su propia ordenanza.