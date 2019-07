La UE propone llevar el modelo UCAM-COE a la Educación Superior

El proyecto `More than Gold´, cofinanciado por la UE a través del programa Erasmus+ Sport, apoya a los jóvenes deportistas para que puedan desarrollar paralelamente su carrera deportiva con la educación en los centros de estudios superiores europeos (universidades e institutos de Formación Profesional Superior).

Los socios del proyecto desarrollarán las pautas para apoyar los estudios de formación dual para atletas europeos, y diseñarán el material metodológico para que los centros docentes conozcan cómo adaptar fácilmente los recursos educativos en estos niveles a la consecución de la doble carrera.

Una vez desarrollado el material metodológico que permita a los centros europeos adaptar la docencia a la carrera dual, los socios del proyecto - Latvian University (Letonia), UCAM (España), Alexandru Ioan Cuza University of Iasi AICUI (Rumanía) University of Coimbra (Portugal) Gabriele d'Annunzio' University of Chieti-Pescara GAU (Italia), The European Athlete as Student (EAS), Paneuropea (Malta) - trasladarán estos recursos a los distintos ministerios de educación con el objetivo de fomentar esta práctica.



Reconocimiento mundial

El modelo de carrera dual desarrollado por la UCAM y el Comité Olímpico Español sigue acaparando el interés del mundo académico y deportivo a nivel internacional. Dos de los libros editados sobre este modelo han sido incluidos en la Olympic World Library. Además, uno de ellos está prologado por los presidentes de la UCAM, José Luis Mendoza, y del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

Ambas publicaciones son el resultado de su proyecto promovido por la Unión Europea, denominado 'ESTPORT', para su implantación en otras universidades europeas. Este modelo UCAM-COE, que permite la formación universitaria tutorizada y adaptada a deportistas de élite, fue además expuesto en el Parlamento Europeo y premiado en Laussana (Suiza) por la 'European Athletics'.