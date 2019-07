Denuncian ante Trabajo que se use a los bomberos en prácticas como profesionales

El pasado viernes llegaron al Parque de Bomberos del Infante los 31 opositores que aspiran a entrar a formar parte de la plantilla de Bomberos de Murcia, pero su llegada no ha estado exenta de polémica. Esta misma semana la Inspección Provincial de Trabajo ha recibido una denuncia en la que se alerta de que se va a hacer uso de estos bomberos en prácticas como si fueran profesionales, asignándolos a los camiones salida y cubriendo las plazas de los bomberos de plantilla que deberían ir en estos vehículos, tal y como se ha establecido en los cuadrantes de salida en el caso de intervención.

La denuncia, a la que ha tenido acceso esta Redacción y parte del sindicato SIME, señala que «los aspirantes son obligados a sustituir en sus funciones a todos los efectos a los bomberos profesionales», al tiempo que recuerda que estos opositores «deberían realizar las correspondientes prácticas en puestos de trabajo que no ofrecieran riesgo para su integridad, ni posibilidad alguna de intervención en la prestación de servicios operativos de emergencia en la extinción de incendios y siempre, en su caso, supervisados por instructores, que son quienes deberían valorar la capacidad y operatividad de los aspirantes a bomberos».

Responsables del sindicato explican que, según el protocolo de trabajo de los bomberos, en cada camión primera salida suelen ir cuatro profesionales, ya que se interviene por parejas. «Pero en los cuadrantes han incluido a un aspirante en cada vehículo primera salida, ocupando el puesto de un bombero profesional y dejando a su compañero sin el apoyo que establece el protocolo», una situación que llegan a calificar de «temeraria», ya que «no se puede permitir que estos aspirantes pasen directamente a sustituir en determinados puestos a bomberos profesionales funcionarios de carrera».

Además, ponen como ejemplo el incidente que se produjo esta semana en La Paz, donde se incendió un piso en el que había una plantación de marihuana, y hubo que desalojar a todos los vecinos. En este caso acudieron dos vehículos primera salida y uno media, por lo que «si hubiéramos tenido que intervenir en esta emergencia con los cuadrantes que se han diseñado incluyendo a los aspirantes hubiéramos contado con cuatro profesionales menos para actuar contra el fuego», alertan.

El SIME afirma de forma rotunda que «nunca antes los aspirantes se habían desplazado en el camión a una emergencia, sino que iban en una furgoneta independiente, sin ocupar la plaza de un profesional, para ver sobre el terreno como se trabaja», por lo que no entienden por qué se hace así en esta ocasión.



Más aspirantes que plazas

Desde el PSOE la concejala Teresa Franco se suma a las críticas que se hacen desde SIME a la planificación de las prácticas que tienen que hacer los aspirantes a bombero y asegura que no existen casos previos en los que los opositores hayan ido en los vehículos ocupando el puesto de un profesional, ya que «incluso incumple un decreto del alcalde sobre mínimos en el servicio y el protocolo de actuación». Además, dice no entender por qué han entrado a la fase de prácticas más aspirantes (31) que plazas se han ofertado (30), ya que esto supondrá que uno de los opositores no entrará en plantilla después de haberse formado.



Riesgos laborales

Otro sindicato, en este caso UGT, también ha denunciado esta semana ante el Ayuntamiento de Murcia con un escrito presentado ante registro que el SEIS (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento) no dispone en ninguno de los parques del sistema de captura de gases de los vehículos «ocasionando un serio problema de exposición a agentes contaminantes, concretamente a los gases de escape que provienen de los motores de combustión diesel de estos vehículos de gran tonelaje». En el escrito de UGT también se insiste en que «esta exposición prolongada supone un riesgo para el bombero y para el personal del parque, ya que se hacen comprobaciones y mantenimientos con el vehículo en marcha».



Martínez-Oliva: "Todos los informes lo respaldan"

El concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica del Ayuntamiento de Murcia, Eduardo Martínez-Oliva, asegura haberse interesado por el tema denunciado y afirma que «todos los informes jurídicos respaldan esta actuación y que se haya organizado de esta forma la rotación de las prácticas». En este caso, explica que el jefe de Bomberos le insiste en que los cuadrantes están bien, «es algo en lo que se ha trabajado desde el principio, en diseñar cómo se debían hacer estos turnos». Además, insiste en que se han detallado hasta las funciones que pueden asumir en cada situación y hasta dónde pueden llegar.