Golpea a su mujer ante sus hijos en Puente Tocinos y la deja herida y ensangrentada

Agentes de la Policía Local de Murcia han detenido en Puente Tocinos a un individuo, español de 42 años, como presunto autor de un delito de violencia de género.

El suceso tuvo lugar sobre las ocho de la mañana de hoy, en un domicilio de la calle Juana Jugán de la citada población. El sujeto, presuntamente, agredió a su pareja delante de los tres hijos de ella, menores de edad. Ella, llorando, logró llamar a la Policía.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que identificaron y arrestaron al presunto maltratador. En concreto, fueron dos unidades del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana y otra del Equipo de Protección y Atención a la Familia. Asimismo, se movilizaron sanitarios, que atendieron a la víctima, de 30 años de edad, de una herida que tenía en la cabeza. No obstante, su estado no reviste gravedad y no necesitó ser trasladada a un hospital.

La mujer, tras el arresto del hombre, permaneció en su domicilio, en compañía de los tres niños, dos de ellos del sujeto. Uno de ellos es un bebé que aún está tomando el pecho. Ella contó a la Policía que en otras ocasiones este individuo ya le había golpeado. El sopechoso fue llevado a Comisaría.