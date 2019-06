La reordenación de tráfico en el centro de Murcia suma más protestas vecinales

"El tráfico se ha cuadriplicado, y es una vía bastante estrecha, cualquier día ocurre una desgracia".

La expansión de las ciudades, que ha ocasionado una mayor concentración de los centros de trabajo y de ocio fuera de las urbanizaciones y el aumento de la motorización, ha producido un incremento en las distancias entre los desplazamientos y, por lo tanto, un mayor uso de los vehículos. Este problema afecta al propio funcionamiento de las calles, a la calidad de vida y a la salud de los habitantes.

Es el caso de un grupo de vecinos de Murcia, en la que una reordenación del tráfico en 2018 de las calles San Riquelme y de la Magdalena hacia la calle San Nicolás para la incorporación de un carril bici ha ocasionado el malestar de muchos de los habitantes.

Por un lado, los residentes de la calle San Nicolás han sido los primeros en manifestarse en contra de este cambio, pues aseguran que ha provocado un aumento en la contaminación, el ruido y el abarrotamiento de coches en la avenida, como explica el dueño de una zapatería del barrio, Antonio Muelas, «El tráfico se ha cuadriplicado y es una calle bastante estrecha, así que cualquier día ocurre una desgracia». Su objetivo es conseguir que dicha calle se vuelva peatonal o que el tráfico se distribuya entre más vías. Por este motivo, durante las últimas semanas se han manifestado a través de carteles colgados de sus balcones, cortes de tráfico en la vía y han empezado a recoger firmas entre los residentes que pretenden presentar en el ayuntamiento. «Solo queremos que nos hagan caso, porque esta situación es inaguantable» declara Antonio.

Por otra parte, los vecinos de las calles contiguas también muestran el descontento, pues la gran cantidad de comercios aglutinados en esa zona, ocasiona una congestión de la circulación. María José Pavón, residente de la calle Riquelme manifiesta su disconformidad y el aumento de los problemas de tráfico que sufren desde el cambio de sentido, «Aunque en su momento colocaron la señalización correspondiente hay muchos coches que se siguen equivocando y entran en contradirección y es un peligro, además, también les ha supuesto una molestia a todos los que tienen garaje, pues ahora tienen que pasar por aquí y se forman muchos atascos». Asimismo, declaran que la modificación de la circulación ha afectado negativamente a la mayoría de negocios de la zona. Así lo explica una vecina que reside y es dueña de una peluquería en dicha avenida, «Esta calle siempre ha tenido y tiene mucho tránsito hacia arriba pues es la única que lleva directamente a la Gran Vía, ahora esos coche no pueden pasar en esa dirección y son clientes perdidos».



Los comercios , los principales perjudicados

Todos los negocios de la vía han sufrido una disminución de sus ventas, ya que ahora los coches que se pasaban por esas calles para ir a la Gran Vía, no se paran. «Clientes de toda la vida que antes venían de paso, ya no se detienen» declara la dueña de una tienda de ropa. Además, ha dificultado las condiciones de trabajo para los repartidores, que no tienen tiempo para descargar las mercancías de sus camiones, pues cortan la circulación y obstruyen el paso de los demás coches.

Los vecinos de la calle San Nicolás ponen un cartel en protesta por el tráfico y la contaminación. Israel Sánchez