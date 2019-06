La alternativa para presidir la Junta de Hacendados solo consigue un voto de 1.103

Carmen Martínez fue la única oponente de Frutos en estas elecciones, y también la única mujer que ha intentado por segunda vez llegar a la presidencia de la Junta de Hacendados."Yo misma, cuando vi cómo se estaba desarrollando la elección animé a todo el mundo a que le votara a él", apunta.

Diego Frutos seguirá siendo el presidente de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia durante los próximos años. Por 1.102 votos a favor y solo 1 en contra (el que logró su oponente, Carmen Martínez), Frutos renueva el cargo tras cuatro años en el mismo.

El Juntamento General Extraordinario se celebró este jueves en el edificio anexo del Ayuntamiento de Murcia.

Su intención es continuar con la línea de gestión que ha venido realizando durante este tiempo, aunque «estamos abiertos a los cambios y a las propuestas que se demuestren que son convenientes para el buen funcionamiento de la huerta», manifestó ayer a LA OPINIÓN.

«Mi objetivo último es trabajar por el bien de los hacendados», añadió.

Frutos destacó que entre los principales peligros que pueden seguir acechando al futuro de la huerta de Murcia se mantiene el ladrillo, si bien «gracias a la crisis está contenida; hay muchos planes parciales aprobados, principalmente en los alrededores de la ciudad, pero que creemos que tardarán años en desarrollarse si finalmente ocurre».



«La huerta no está en peligro»

Frente a los «agoreros» que han venido vaticinando la desaparición de este singular espacio agrícola, el recién reelegido presidente de los huertanos subraya que «no está en peligro de extinción».

Frutos afirma tajante que la huerta no se está perdiendo y reta a quien lo dice a que se dé una vuelta por su entorno. «Digo en coche porque estaríamos un día entero recorriendo la huerta, no repetiríamos la ruta y no la veríamos entera».

En cualquier caso, hace un llamamiento «a quien tenga potestad», para ayudar a que siga habiendo huertanos que se preocupen por mantenerla, porque «somos los más interesados en que no desaparezca; y para eso trabajamos día a día».

Por último, ha lamentado la mala imagen que últimamente se está dando de los huertanos, «que parece que somos nocivos».

Diego Frutos se refiere al «acoso» que sufren porque queman algunos rastrojos tras limpiar la finca o porque realizan sus tareas en el campo a horas poco habituales, «para evitar el calor», por ejemplo.



Con deportividad

Carmen Martínez fue la única oponente de Frutos en estas elecciones, y también la única mujer que ha intentado por segunda vez llegar a la presidencia de la Junta de Hacendados.

Martínez se ha tomado con mucha deportividad el hecho de que solo recibiera un voto ayer.

La aspirante, bióloga de profesión y huertana por vocación, devoción y herencia, ha considerado positivo que tras exponer sus objetivos (defender a la huerta más allá de su parte meramente agrícola), «varios procuradores se hayan acercado a mí porque quieren seguir en contacto conmigo para trabajar en esa línea».

De la experiencia ha sacado una conclusión en positivo: «La gente está tomando conciencia de que no se puede seguir igual que hasta ahora; hemos empezado a andar y hay que seguir por este camino».