"Soy friki del Griego y del Latín, mi dios favorito es Poseidón"

La joven María Salmerón es consciente de que, si no hubiese sido por Antonio Lorente, su profesor de Griego del IES Infante don Juan Manuel de Murcia, seguramente ahora no sería la ganadora del primer y único premio en el Concurso Nacional Parnaso, de traducción de griego y de cultura griega, convocado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC). Fue el docente quien la animó a que se presentase. Y resulta que ha sido la mejor de España. La joven, que concluye ahora su 2º de Bachillerato de Humanidades, ha ganado una dotación de mil para realizar un viaje a Grecia de euros días, que incluye una estancia en Atenas y la asistencia a las actividades de cultura y ocio que organiza la Academia Homérica en la isla de Quíos. Se va el 12 de julio.

"Mi profesor me propuso presentarme, y yo soy friki del Griego y del Latín", comenta la alumna a LA OPINIÓN. Hizo la prueba en Murcia y salió satisfecha. "Te podías preparar una traducción y luego salían tres o cuatro líneas que no habías visto nunca, más preguntas de cultura, sintaxis y morfología", rememora. Aquel examen "me salió muy bien, pero no esperaba quedarme la primera de España".

Se hicieron pruebas de todas las comunidades y "el mejor examen de cada una de enviaba a Madrid" y la SEEC elegía al ganador. A María.

Ahora, con la cuenta atrás para viajar al país de Platón, "aún no me lo creo. Me proponen planes y digo 'estoy en Grecia'", señala la estudiante, al tiempo que admite que "hasta que no esté ahí, no me lo creo".

En Atenas, espera subir a la Acrópolis, y le llaman la atención "unos monasterios" que ha visto que hay. "Me apetece mucho ir a Quíos", relata. La isla, en el Egeo, está cerca de Turquía y se llama así por Quío, uno de los hijos de Poseidón, el dios del mar.

Lo que de verdad le apetece vivir a María es "el ambiente griego, el caos de Grecia. Tengo gana de vivirlo", confiesa, al tiempo que reconoce que del idioma griego moderno "no sé nada", aunque espera que su dominio del clásico la ayude bastante. "Me han comprado una guía para saber lo básico", aspotilla, a lo que añade que "además, voy a hacer un curso de griego moderno ahí".

Su pasión por el mundo heleno le viene "de pequeña", y se incrementó con las historias de Percy Jackson, creadas por Rick Riordan. También "me encantaba la mitología, me flipaban los dioses griegos", insiste. Preguntada por cuál es su dios favorito, detalla que Poseidón, "a lo mejor porque es el padre de Percy Jackson".